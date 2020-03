Douleur menstruelle? Soulagez-les avec ces traitements simples à domicile!

La période menstruelle est un phénomène naturel qui implique l’expulsion d’un œuf non fécondé par saignement, provoquant souvent ce que l’on appelle des «douleurs menstruelles».

19 mars 2020

Les contorsions dans l’abdomen, les maux de dos, les nausées sont certains symptômes que certaines femmes présentent dans leur cycle menstruel et qui durent généralement jusqu’à 24 heures.

Soulagez les douleurs menstruelles avec ces remèdes maison

Si tel est votre cas, nous révélons ici des solutions efficaces et disons au revoir à ces désagréments:

Thé à la camomille

Soulagez les douleurs menstruelles avec ces remèdes maison

La camomille est une plante médicinale qui possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Pour soulager la douleur ou réduire l’inflammation dans votre corps, chauffez un peu d’eau dans une tasse pendant deux minutes, laissez reposer pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle soit chaude. Sucrez-le avec du miel ou du sucre et savourez ce délicieux thé.

Sac thermique

Soulagez les douleurs menstruelles avec ces remèdes maison

Un autre moyen simple et efficace pour calmer les contractions gastriques consiste à appliquer de la chaleur sur la zone abdominale. Pour les utiliser, vous devez les remplir d’eau bouillante et bien les fermer avant de les placer sur le ventre. N’oubliez pas que la chaleur réduira les spasmes musculaires et la douleur en peu de temps.

Gingembre

Le gingembre a également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui rend une infusion de cette plante médicinale idéale pour réduire les douleurs à l’estomac.

Pour ce faire, vous devez faire bouillir la racine d’un morceau de gingembre dans une tasse d’eau pendant 15 minutes. Laisser reposer, retirer la racine et boire la concoction deux fois par jour.