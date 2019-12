Dove Cameron et son tatouage en l'honneur de Cameron Joyce | INSTAGRAM

L'actrice de Dove Cameron qui est apparue dans "Descendants" avec Cameron Boyce, sa meilleure amie qui a malheureusement perdu la vie le 6 juillet 2019, a fait un tatouage avec beaucoup de sens pour elle.

Dove Cameron a révélé ce que signifie son nouveau tatouage, car il est totalement inspiré par Cameron Boyce.

@vogue Une publication partagée par DOVE (@dovecameron) sur 22 déc.2019 à 7:49 PST





Cela peut être vu dans une vidéo de Vogue, intitulée 24 heures avec Dove Cameron, où nous avons pu voir que le tatouage était placé sur l'avant-bras gauche où quelque chose de très important a été tatoué pour elle, le souvenir de sa meilleure amie.

Le tatouage a la forme d'un pistolet tirant une rose et a été réalisé à l'encre noire, sans remplissage et très simple, uniquement avec sa silhouette bien définie, avec laquelle il voulait représenter la vision que son ami avait contre la violence et le souci de Boyce pour le contrôle des armes aux États-Unis, car le jeune homme aurait souhaité que son utilisation soit mieux réglementée, car il existe de nombreux cas de manque de contrôle sur cette question.

C'est un symbole de paix qui représente les mouvements anti-armes et reconnu au niveau national ", a déclaré Dove dans la vidéo Vogue.

L'actrice a révélé il y a quelque temps comment elle entend garder la mémoire de Cameron Boyce en vie. Il a écrit un message émotionnel avec lequel il veut garder vivant l'esprit artistique de Cameron Boyce soutenant l'un des rêves de l'acteur.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=vysgvUzKBFw (/ intégré)







Voici le message qu'il a écrit dans son article: «La nouvelle Fondation Cameron Boyce est déjà opérationnelle et notre premier projet pour Cameron a officiellement commencé. #WieldingPeace était l'un des nombreux rêves et visions de Cameron pour le monde, quelque chose qui il est venu directement de son cœur. "

"Je participerai personnellement et défendrai au nom de ce projet incroyable, et je vous demande de faire de même. Dans ce climat social / polarisé incroyablement polarisé, hyperviolent et hautement polarisé basé sur l'image dans laquelle nous sommes, l'exercice de la paix est la combinaison parfaite de communiquer l'amour, les protestations pacifiques et (espérons-le) le soutien dans les réseaux sociaux pour sensibiliser à la violence armée. "