Dr Dre, Chance the Rapper et Jennifer Hudson rendent hommage à Kobe Bryant au NBA All-Star Game

Kobe Bryant était dans l’esprit de tout le monde lors du match NBA All-Star de dimanche.

La légende du défunt Lakers a été honorée d’un hommage spécial de Jennifer Hudson. Le chanteur oscarisé a pris la cour au United Center de Chicago pour effectuer une interprétation émouvante du classique de Donny Hathaway «For All We Know (We May Meet Again)» devant un montage de Bryant et de sa fille Gianna «Gigi» Bryant, juste semaines après avoir été tués dans un accident d’hélicoptère.

Common a également honoré le champion de la NBA avec un hommage verbal lors des introductions d’avant-match. “Il a utilisé son jeu pour toucher l’âme du monde, un roi nommé Kobe Bryant qui portait du violet et de l’or”, a déclaré le rappeur de Chicago.

Dr. Dre a rendu un hommage épique au Black Mamba en produisant la bande originale d’un montage vidéo. Les images, dirigées par Gibson Hazard et Jack Bannon, ont commencé avec le maillot n ° 24 des Lakers de Kobe et un serpent noir sur le terrain du Staples Center tout en incorporant les faits saillants de la carrière légendaire de Kobe, en commençant par une recrue de 18 ans.

À un moment donné, Dre a fait une apparition en studio et a salué l’athlète «légendaire» avant que le rythme ne passe à un remix de «California Love». Le puissant visuel présentait également des images de Kobe et de sa fille de 13 ans et se terminait avec eux debout côte à côte au sommet du Staples Center, qui avait été renommé Kobe Center.

Chance the Rapper a également honoré Kobe lors de sa performance à la mi-temps avec les invités spéciaux Lil Wayne, Quavo et DJ Khaled. “Nous prions pour un jour qui viendra où nous pourrons voir un endroit où il n’y a ni lever de soleil ni coucher de soleil”, a-t-il déclaré alors que des images de Kobe étaient montrées sur l’écran derrière lui. «Et le prince de la paix dira« travail bien fait ».»

Lil Wayne a également rendu hommage à Kobe et Gianna lors de son couplet «No Problem». “Reposez en paix pour Kobe Bryant et sa fille, du sang”, a expliqué Weezy. La performance s’est terminée par un message qui disait «Nous remercions Kobe» alors que la foule scandait son nom.

Les deux équipes ont montré leur amour pour Kobe et sa famille sur le terrain. L’équipe Giannis portait des maillots n ° 24 en son honneur, tandis que l’équipe LeBron a rendu hommage à Gianna avec des maillots n ° 2. La NBA a également renommé le trophée All-Star MVP après Bryant.