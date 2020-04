Dr. Dre & Snoop Dogg ont changé le jeu le “Dre Day”

S’il vous arrivait de charger votre plate-forme de streaming numérique préférée aujourd’hui, vous pourriez avoir été surpris par une agréable surprise – la tasse emblématique d’un Dr Dre, vers 1992, qui vous fixait. Enfin, The Chronic a finalement fait la transition vers toutes les principales plates-formes, ce qui signifie qu’un tout nouveau public pourra découvrir pour la première fois l’un des classiques intemporels du hip-hop – et le 4/20. En l’honneur de cette occasion mémorable, il semble tout à fait approprié de célébrer avec une mélodie de retour, l’emblématique et durable “Fu * k Wit Dre Day”.

Le duo Dre et Snoop Dogg s’est avéré être une double menace rare, une piste cinglante qui a également doublé en tant que banger de club. En vérité, il est très difficile pour les deux rappeurs de revisiter celui-ci, étant donné que Dre a depuis fait la paix avec son ancien N.W.A. partenaire. Pourtant, la manière absolument cinglante avec un tel duo Death Row a commencé à établir la loi faite pour un banger délicieusement méchant. Prenant un arrangement G-funk percutant et sinistre, Dre et Snoop ont laissé voler des affirmations de domination confiantes dignes de la réputation notoire de Death Row.

Si quoi que ce soit, “Dre Day” était un rappel instantané que le Bon Docteur n’allait pas laisser la rupture de NWA faire dérailler sa trajectoire. Si ce n’est pour rien, cela n’a fait qu’attiser les flammes créatives. Bien qu’il y ait beaucoup de titres classiques à apprécier sur The Chronic, il y a indéniablement quelque chose de spécial à ce sujet – même aujourd’hui, vous auriez du mal à trouver un hymne plus dur à cuire.

PAROLES CITABLES

Utilisé pour être mon pote, utilisé pour être mon as

Maintenant je veux gifler le goût de ta bouche

Te faire s’incliner devant la rangée

Fuckin me, maintenant je te baise, petit ho

Oh ne pense pas que j’ai oublié, laisse-toi glisser

Laisse-moi monter, juste un autre homicide

