«Dr. Mort »: Chris Sullivan rejoint la série de streaming Peacock

This Is Us ’Chris Sullivan a pris rendez-vous avec Dr. Death, la prochaine série limitée du service de streaming Peacock de NBCU. De plus, AnnaSophia Robb (Carrie Diaries, The Act) a rejoint le casting, qui comprend également Jamie Dornan de Once Upon a Time, Alec Baldwin de 30 Rock et Christian Slater de M. Robot.

Sur la base du podcast populaire, le Dr Death raconte l’histoire vraie du Dr Christopher Duntsch (Dornan), un neurochirurgien florissant de Dallas qui a laissé une trace de patients mutilés ou morts de façon permanente. Alors que les victimes s’entassaient, deux collègues médecins, Robert Henderson (Baldwin) et Randall Kirby (Slater), ont décidé de l’arrêter.

Sullivan jouera Jerry Summers, l’ami de longue date de Duntsch et No. 1 fan dont la dévotion aveugle le place sous le couteau de Duntsch. Robb, quant à lui, incarnera Michelle Shughart, une jeune et brillante procureure adjointe de Dallas à Dallas qui fait équipe avec Henderson (Baldwin) et Kirby (Slater) pour éliminer «Dr. Décès.”

Content! le showrunner Patrick Macmanus sert d’écrivain / EP et Stephen Frears (A Very English Scandal) dirigera les deux premiers épisodes. La production commence plus tard ce mois-ci.

Le lancement de NBCU Peacock est prévu pour le 15 juillet.