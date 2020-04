Dr Phil et Dr Oz Backlash: Ellen Pompeo claque «Old White Guy Docs»

HISTOIRES CONNEXES

Grey’s Anatomy MD Ellen Pompeo prend un scalpel pour les «vieux docs de télévision de type blanc» comme le Dr Phil et le Dr Oz.

À la suite des commentaires controversés du couple sur la manière et le moment de lever les restrictions sociales provoquées par la pandémie de coronavirus, Pompeo – sans les mentionner par son nom – semble avoir renvoyé les animateurs du talk-show (et les vrais médecins), notant que «l’ancien docs de télévision de type blanc qui disent stupides égoïstes s – t devraient oui… marcher ce s – t tout de suite.

«Rester à la maison est pour de très bonnes raisons… l’une d’elles consiste à enrayer la propagation aux infirmières médecins et à toute personne travaillant dans un hôpital, à l’entretien ménager… à la sécurité… à l’entretien… afin de réduire le risque de contracter et les hôpitaux ne peuvent gérer qu’une telle quantité d’admissions, ”Pompeo a tweeté samedi.

Elle a ajouté: «Vous avez prêté serment il y a tant d’années pour ne pas nuire… faire des déclarations négligentes dans cet environnement alors que tant de professionnels de la santé souffrent physiquement et émotionnellement… défie ce serment.»

Le Dr Phil est critiqué pour avoir comparé les décès dus au COVID-19 à ceux des accidents de voiture ou du tabagisme. Le Dr Oz, quant à lui, a fait la suggestion très controversée que si les écoles devaient ouvrir à court terme, cela “pourrait ne nous coûter que 2 à 3 pour cent en termes de mortalité totale”. Il a depuis reculé sur ses commentaires originaux.

Lisez les tweets de Pompeo ci-dessous.

Rester à la maison est pour de très bonnes raisons… l’une d’entre elles est d’arrêter la propagation aux infirmières docteurs et à toute personne travaillant dans un hôpital. … Pour maintenir leur risque de contracter plus bas et les hôpitaux ne peuvent gérer qu’une telle quantité d’admission. – Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 18 avril 2020

De plus, les vieux docs de télévision de type blanc qui disent que la merde égoïste stupide devrait oui … ramenez cette merde à vos garçons paresseux et asseyez vos culs stupides dans vos salons sur vos terrains de golf où vous vivez … fatigué de perdre le contact avec de vieux imbéciles ne me lancez pas aujourd’hui – Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 18 avril 2020

Aussi à ceux qui ne sont pas en contact avec la télévision et que je suis sûr qu’ils m’appelleraient lol… vous avez prêté serment il y a tant d’années pour ne faire aucun mal… faire des déclarations imprudentes dans cet environnement alors que tant de professionnels de la santé souffrent physiquement et émotionnellement… . défie ce serment – Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 18 avril 2020

Et j’aime les rappels amicaux alors en voici un… tant de professionnels de la santé déjà avant une pandémie… subissent le sexisme, le racisme paient les inégalités et la discrimination sous toutes leurs formes, qui sont nombreuses… ils font toujours leur travail avec fierté et altruisme .. – Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 18 avril 2020

