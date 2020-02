«Dr. Strange 2 ’embauche l’écrivain de’ Loki ‘et cherche un nouveau réalisateur

Lorsque nous allons au cinéma pour voir un film Marvel, tout est rire et amusement. La vérité est que bien que beaucoup – parmi eux Martin Scorsese – soutiennent que cela ne fait pas de films, pendant une décennie, l’étude la plus importante de super-héros au monde nous a rempli d’histoires incroyables. Mais pour avoir ces films sur le panneau d’affichage, Il y a des scènes qui ne signifient pas toujours rire et amusement, du moins pas pour les producteurs de Doctor Strange dans le Multivers de la folie.

Comme d’habitude dans l’industrie, les différences créatives entre les producteurs et les créatifs deviennent si grandes que les relations sont rompues au point de ne pas pouvoir continuer ensemble. C’est exactement ce qui est arrivé au Docteur Strange 2 et au départ de Scott Derrickson en tant que réalisateur du film. Quelque chose d’assez étrange, puisque Derrickson était le réalisateur du premier de 2016. Maintenant, la production est en négociations pour que Sam Raimi prenne en charge la direction, c’est du moins ce qu’il rapporte The Hollywood Reporter

L’artiste qui n’est plus en pourparlers avec la production de Doctor Strange dans le Multivers de la folie est l’écrivain Michael Waldron, qui a déjà été officiellement présenté comme le nouvel auteur du film. Waldron n’est pas nouveau dans le monde de Marvel, il a déjà écrit pour la série télévisée Loki, avec de très bonnes critiques. Son passage à un autre projet Marvel montre seulement que l’entreprise aime ce qu’il voit jusqu’à présent et veut le garder avec eux.

Bien que tous ces changements soient très importants pour le film, Marvel n’a pas commenté le départ de Derrickson ou l’embauche de Waldron. L’incorporation d’un nouveau réalisateur et d’un nouvel écrivain pourrait indiquer une refonte du projet plus large qu’on ne le pensait auparavant.