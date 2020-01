Dracula aurait apparu dans Moon Knight de Marvel

Plus tôt cette année, Disney a annoncé une toute nouvelle série d’action en direct Marvel mettant en vedette Moon Knight et selon la dernière rumeur de Daniel Richtman, la série mettra en vedette l’un des plus vampires de tous les temps, Dracula.

Dracula fait partie intégrante des bandes dessinées de Marvel depuis The Tomb of Dracula # 1 de 1972, bien que récemment le personnage ait subi quelques changements, s’éloignant du look traditionnel de l’époque victorienne. L’introduction de Dracula dans Moon Knight pourrait également être directement liée au nouveau film Blade, avec Mahershala Ali, en tant que chasseur de vampires, qui devait également présenter Dracula.

Selon certaines rumeurs, Werewolf by Night apparaîtra également dans le nouveau spectacle Moon Knight, bien que l’inclusion de ces deux personnages devrait toujours être traitée comme une rumeur. Mais avec Moon Knight qui fait ses débuts dans une bande dessinée Werewolf by Night, cela semble logique.

Il est bien établi que Kevin Feige de Marvel souhaite que la nouvelle série Disney + Marvel soit beaucoup plus connectée au cinéma, ces personnages apparaissant également dans les films. Ainsi, l’introduction de Dracula dans la série Moon Knight aidera à mettre en place le nouveau méchant Blade.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la nouvelle série Moon Knight sur Disney +, ni aucune autre annonce concernant la série.

Que pensez-vous de Dracula apparaissant dans Moon Knight?

