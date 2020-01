Dracula de Netflix se connecte à Sherlock Holmes (mais pas la version BBC)

Steven Moffat et Mark Gatiss » Dracula est sorti depuis quelques semaines sur la BBC et environ une semaine sur Netflix, donc les fans des deux autres séries du duo – Doctor Who et Sherlock – ont eu le temps de mâcher les trois épisodes de long métrage qui composent leur nouvelle version du classique de l’horreur jusqu’à présent. Et ces mêmes fans ont peut-être bien remarqué les hochements de tête de ces deux spectacles cachés dans le premier épisode de Dracula.

Comme discuté précédemment, il y a un œuf de Pâques astucieux faisant référence à Clara de Jenna Coleman de Doctor Who dans une première scène de l’épisode 1, intitulée “Les règles de la bête”. Plus tard dans la même histoire, il y a une autre ligne intrigante qui attirera l’attention des fans . Quand Agatha Van Helsing explique comment elle a localisé et amené la fiancée de Jonathan Harker Mina dans son couvent à Budapest pour le voir, elle dit qu’elle a une «connaissance détective à Londres» qui l’a aidée.

Compte tenu de la connexion de Clara, j’ai spéculé avant que ce n’est pas un clin d’œil au personnage évident et parle en fait de Who’s Madame Vastra. Mais, comme le fait remarquer ScreenRant, il s’agit plus probablement d’un œuf de Pâques pour le seul et unique Sherlock Holmes. Surtout parce qu’il s’intègre si parfaitement dans l’histoire de la vie du Grand Détective.

Cet épisode a lieu en 1897, une époque où Holmes aurait été opérationnel à Londres et aurait donc pu aider Agatha. De plus, il y a même un moyen pour la paire de se rencontrer. En 1891, Holmes simule sa mort en Suisse et est connu pour avoir voyagé en Europe avant de retourner en Angleterre trois ans plus tard. Ainsi, il aurait pu devenir copain avec la religieuse chasseuse de vampires en Hongrie au cours de cette même période.

De toute évidence, ce n’est pas le Holmes de Benedict Cumberbatch dont nous parlons. Ou est-ce? Rappelez-vous, l’épisode le plus étrange de Sherlock, “The Abominable Bride”, a suggéré que la série moderne était toute une hallucination induite par la drogue du personnage victorien original. Alors peut être Dracula se déroule-t-il simultanément dans les univers Doctor Who et Sherlock?