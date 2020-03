Dracula Reboot en provenance de Karyn Kusama – / Film

Bienvenue dans un tout nouveau monde de dieux et de monstres. Dans le sillage du box-office et du succès critique de The Invisible Man, il y a une course folle pour une purée de monstres, avec de plus en plus de monstres classiques en cours de redémarrage. Le dernier: Jason BlumBlumhouse est sur le point de s’enfoncer Dracula redémarrer et ils ont le directeur de l’Invitation et Destroyer Karyn Kusama mis à la barre.

THR a le scoop sur le redémarrage de Dracula depuis Karyn Kusama. Alors que Dracula est peut-être mieux connu pour faire partie de la gamme Universal Monsters, ce nouveau projet n’est pas encore techniquement mis en place chez Universal. Cependant, THR ajoute que tandis que Dracula est dans le domaine public et gratuit pour tout le monde de s’adapter, il y a de fortes chances que cette nouvelle prise soit une photo universelle, car Blumhouse a un premier accord avec le studio.

Matt Manfredi et Phil Hay, qui a écrit The Invitation and Destroyer de Kusama, sont à bord pour écrire le scénario, qui se déroulerait dans les temps modernes. Dracula est une histoire qui a déjà été adaptée d’innombrables fois. Enfer, il y avait juste une adaptation de mini-série BBC / Netflix (et ce n’était pas très bon). Ce qui rend cela passionnant, c’est le talent impliqué. Kusama est une cinéaste fantastique, et son travail sur Destroyer, The Invitation et Jennifer’s Body, montre qu’elle a un véritable talent pour créer des matériaux intenses et imprégnés d’horreur. En tant que grande fan de L’Invitation et du Destructeur criminellement sous-estimé, j’ai hâte de voir ce qu’elle fait avec Dracula.

Universal a précédemment tenté de redémarrer leurs monstres en 2017 avec The Mummy avec Tom Cruise. Tout cela faisait partie de leur univers sombre – un univers cinématographique clairement modelé sur Marvel. Mais The Mummy était un buste, et Universal est retourné à la planche à dessin. Le résultat a été récemment publié The Invisible Man de Leigh Whannell, qui a mérité les éloges du public et des critiques.

Universal a plusieurs autres projets basés sur des monstres sortant de la tombe: Dark Army, du réalisateur Paul Feig; un film sans titre produit par James Wan; La femme invisible d’Elizabeth Banks; le spin-off de Dracula Renfield, avec le directeur de Rocketman Dexter Fletcher à la barre; et The Monster Mash, du réalisateur Matt Stawski et de l’écrivain Will Widger. Et encore une fois, bien que ce nouveau Dracula ne soit pas encore officiellement chez Universal, il est presque inévitable qu’il le soit.

