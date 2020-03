Dracula Star dit qu’il est définitivement prêt pour une autre saison du spectacle

L’année a commencé avec un régal pour les fans de la télévision d’horreur et de Sherlock alors que les créateurs acclamés Steven Moffat et Mark Gatiss ont livré leur version du comte immortel dans Dracula, Une coproduction BBC / Netflix. Structuré comme Sherlock, le spectacle n’a duré que trois épisodes de 90 minutes avant de se terminer. Comme une adaptation très lâche du roman classique de Bram Stoker, la première saison a mangé le scénario original, donc il n’est pas clair pour le moment si la saison 2 est sur les cartes.

Mais le roi vampire lui-même, Claes Bang, espère certainement avoir une autre chance de revêtir la cape de Dracula. En parlant à Collider, la star danoise a admis qu’il ne pouvait pas commenter si cela se passait ou non, mais il aimait tellement le rôle qu’il gardait les doigts croisés.

“C’est absolument quelque chose dont je pense qu’on discute, mais je ne pense pas du tout qu’il y ait des nouvelles. Je n’ai rien entendu. Je serais super content d’en faire un de plus [season]. J’adorerais retourner avec toutes ces personnes et en faire plus. C’était vraiment épanouissant et charmant, et vraiment, vraiment cool à faire. »

Bang a poursuivi en ajoutant qu’il avait fait sa propre fouille dans le mystère, mais estime qu’aucune décision officielle n’a encore été prise concernant la saison 2 de Dracula.

“J’ai en fait essayé de savoir si quelque chose se passait, mais je ne pense pas qu’ils aient encore entamé les discussions. Je pense que ce qui se passe, c’est que Netflix et la BBC évaluent comment cela se fait, et tout cela. Donc, malheureusement, je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas, pour le moment. J’aimerais vraiment savoir et j’aimerais en faire un de plus, mais il n’y a pas encore de nouvelles dans ce département. »

Bien qu’il ait eu une carrière réussie pendant des années, Dracula a définitivement donné à Bang un énorme coup de pouce. Après son virage charismatique mais dangereux en tant que méchant, il est même présenté comme un remplaçant potentiel de Daniel Craig sous le nom de James Bond. Évidemment, si cela se produisait réellement, cela pourrait mettre les amortisseurs sur plus de Dracula, mais pour l’instant il semble qu’il soit plus que prêt à revenir. C’est juste à Moffat et Gatiss et aux deux studios de réussir.

Avec Bang in Dracula est Dolly Wells en tant qu’Agatha Van Helsing, une version sexuée de l’emblématique chasseur de vampires, Lydia West, Morfydd Clark, Doctor Who’s Sacha Dhawan et bien d’autres. Si vous ne l’avez pas encore compris, vous pouvez regarder toute la saison – série? – sur Netflix maintenant.