Drag Race Cast 12 Saison: Liste complète – Date de première révélée [Photos]

Treize cover-girls au visage frais mettront la basse dans leur marche collective le mois prochain. Le Drag Race de RuPaul revient sur VH1 pour la saison 12 le vendredi 28 février (8 / 7c), et nous avons un premier aperçu de la nouvelle génération de candidats qui viennent d’être révélés.

Lisez la suite pour une liste alphabétique des reines de la saison 12:

* Aiden Zhane (Acworth, Ga.), Dont le «personnage fantasmagorique» est inspiré par «les films d’horreur, Marilyn Manson et l’étrangeté».

* Brita (New York, N.Y.), une «reine polynésienne travailleuse [who] captive le public avec ses célèbres lip-sync… pas moins de sept soirs par semaine. »

* Crystal Methyd (Springfield, Mo.), accro à l’attention connue pour ses «modes originales, ses habiletés de maquillage incomparables et son sens de l’humour délirant».

* Dahlia Sin (Los Angeles, Californie), un membre de la Haus of Aja qui “épate la côte ouest avec sa marque urbaine de sex-appeal.”

* Gigi Goode (Los Angeles, Californie), une reine de la mode de 21 ans aux longues jambes avec un «réseau social important». De superbes illustrations de mode prennent vie et ses fans Instagram sont restés. »

* Heidi N Closet (Ramseur, N.C.), une petite fille de la ville dont «le personnage contagieux fera certainement d’elle un nom mondial très bientôt».

* Jackie Cox (New York, N.Y.), une reine iranienne née au Canada qui «considère maintenant le cabaret de New York comme sa maison. Elle aime écrire ses propres émissions et leur donner vie. »

* Jaida Essence Hall (Milwaukee, Wisconsin), une reine qui «s’efforce toujours d’être l’essence du glamour. Elle voulait à l’origine être créatrice de mode, et maintenant elle peut à la fois vivre cette fantaisie et modeler ses propres créations magnifiques. »

* Jan (New York, N.Y.), “une reine du théâtre musical et une chanteuse habile qui peut enchaîner la tonalité originale d’une chanson de pop star féminine.”

* Poupée Nicky (New York, N.Y.), «le premier concurrent français à participer à Drag Race. [She] délocalisée de Paris à New York, où elle enchante le public avec sa passerelle européenne, sa haute mode et son charme séduisant. »

* Rock M. Sakura (San Francisco, Californie), «une fusion d’anime, de manga et de tout ce qui est rose. Avec son style de performance à couper le souffle et son sens de l’humour sale, c’est une reine qui défie la catégorisation. »

* Sherry Pie (New York, N.Y.), «une reine polie et campante qui connaît ses références. Et avec Lucille Ball et Carol Burnett comme icônes, elle a certainement appris des meilleurs. »

* Veuve Von’Du (Kansas City, Mo.), une fille du Missouri qui vit la vie à haute voix. Cette reine peut exécuter la maison vers le bas et danser des cercles autour de sa compétition. “

* Et enfin, mais certainement pas le moindre,…

