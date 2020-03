Drag Race Recap: Saison 12 Episode 2 – Sherry Pie disqualifié

HISTOIRES CONNEXES

Vendredi, RuPaul’s Drag Race a terminé la première de la saison 12, présentant aux téléspectateurs cinq nouveaux favoris potentiels des fans – et un énorme éléphant dans la salle.

Commençons par une ventilation rapide des derniers ajouts de l’atelier: il y a Rock M. Sakura, qui est essentiellement l’enfant amoureux étonnamment musclé de Sailor Moon et du Dodo de Looney Tunes; Dahlia Sin, une reine à l’air arrogant autrefois de la Haus d’Aja; Jan, qui – bénisse son cœur – est entrée avec une référence merveilleusement obscure à l’interprétation iconique de Fergie de l’hymne national que personne ne semblait attraper; Jaida Essence Hall, une diva bien épaulée qui se considère plus comme une «imitatrice féminine» qu’une drag queen; et le oh-si effrayant Aiden Zhane, qui est venu “massacrer” la compétition … peut-être littéralement.

Nous nous sommes aussi rencontrés Sherry Pie, qui – pour la première fois dans l’histoire de la Drag Race – a été disqualifiée de la compétition avant même qu’elle ne soit diffusée. Voici l’histoire: jeudi, un rapport explosif de BuzzFeed News a révélé que Sherry (de son vrai nom Joey Gugliemelli) a passé plusieurs années à se présenter comme directrice de casting afin de solliciter des vidéos d’audition embarrassantes et inappropriées de jeunes aspirants acteurs. Gugliemelli a publié une déclaration d’excuses peu après l’annonce de la nouvelle jeudi, incitant VH1 et World of Wonder à confirmer vendredi que Sherry a été disqualifiée. La saison sera diffusée telle que filmée et montée à l’origine, mais Sherry ne sera pas invitée à l’enregistrement final en direct ce printemps.

Tout comme les sept reines la semaine dernière, ces six ont dû épater les juges avec les looks de printemps et d’automne pour leur premier mini défi. Et tout comme les autres, ils l’ont découvert. Rock a donné aux juges toute la «fantaisie Harajuku» avec une tenue à base de kimono qu’elle a elle-même peinte; Dahlia a servi une paire sexy de looks gonflés inspirés des caniches; Jan a canalisé la légendaire Marie Antoinette; et Aiden est sorti en ressemblant à Wirt de Over the Garden Wall. Sherry a également fait un bon effort, mais son look d’automne semblait mieux adapté à des funérailles qu’à une piste – ce qui est assez ironique, étant donné qu’elle est fondamentalement déjà un fantôme dans la compétition.

Après avoir glissé hors de la traînée et numérisé la salle de travail pour le commerce potentiel – Dahlia semblait être celle qui attirait le plus d’attention – les reines ont commencé à travailler sur le maxi défi de cette semaine, un numéro musical “inspiré de Fosse” appelé “You Don’t Know Me . ” Et même s’ils se chamaillaient comme de petits enfants tout au long du processus, ils finissaient par se faire plaisir dans la salle de travail tout en se préparant à prendre la piste. Rock a même partagé un souvenir douloureux de son passé, révélant que sa mère toxicomane lui reprochait sa dépendance, c’est pourquoi il n’est pas à l’aise d’être responsable d’autres personnes dans la compétition.

Il s’est avéré que le numéro inspiré de Fosse n’était en fait qu’une parodie du “Cell Block Tango” de Chicago, chaque reine utilisant un couplet pour se présenter aux juges. De manière générale, les performances ont été bien accueillies – même Rock, qui a décidé de jouer son personnage comme un gangster des années 20… avec un problème de péter.

Pour la plupart, les looks de piste centrés sur le tulle des reines ont également été bien accueillis. Aiden a gardé les choses simples avec un joli look de princesse vert lime, Dahlia a évoqué un ensemble glamour diabolique des années 80, Jaida est restée l’image de l’élégance dans une robe de cupcake jaune, Rock (prétendument) s’est enveloppée dans 850 yards de tulle multicolore et Jan ont renversé les attentes en s’habillant comme un ouvrier du bâtiment (avec une «ceinture de tulle»). Et Sherry est sortie habillée comme un nuage, ce qui semblait une fois de plus approprié, alors qu’il pleuvait sur son propre défilé cette saison.

Mis à part Aiden, dont le tuck est tout simplement trop charnu, et Dahlia, qui n’est pas assez fort, les juges n’ont pas eu trop de critiques cette semaine. En fait, j’ose dire que le juge invité Thandie Newton était un peu trop généreux, comparant les concurrents à Demi Moore et Meryl Streep. Et encore une fois, tout le monde était bâillonné lorsque les dernières reines debout se sont révélées être les deux premières. (Même si nous savions que la torsion allait arriver cette fois, j’ai toujours aimé regarder les réactions variées des reines.)

Dans une tournure magistrale d’ironie dramatique, Sherry a remporté sa synchronisation labiale contre Jaida, ce qui en fait l’un des premiers grands gagnants de la saison 12 – même si elle entre littéralement dans la compétition en tant que perdante.

Vos réflexions sur la seconde moitié de la première de la saison 12? Votez pour votre nouvelle reine préférée ci-dessous, puis déposez un commentaire avec plus de vos pensées.