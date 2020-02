Drag Race Recap: Season 12 Episode 1 Premiere Review – [Spoiler] Victoires

Vendredi, sept nouvelles reines sont entrées dans la salle de travail lors de la première de Drag Race, ce qui nous a également donné un moment télévisé dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin: Nicki Minaj rappant sur Carson Kressley.

Je sais que certains fans n’en sont pas ravis, mais je préfère en fait que la première soit présentée en deux parties. Entre autres choses, cela nous a donné plus de temps face à face avec chacune des nouvelles reines – pour le meilleur ou pour le pire.

La première de vendredi nous a présenté la moitié des concurrents de cette saison: «Princesse polynésienne» Brita, une reine de New York confiante qui a trop bien comparé sa traînée à Maui devenant Moana; le glamour et délicat (et hilarant?) Poupée Nicky, La toute première reine de France de Drag Race; Jackie Cox, l’auto-décrite “Persan Annette Funicello de drag”; Veuve Von’Du, «La garce la plus méchante de Kansas City»; Heidi N. Closet, qui a annoncé son entrée avec un bruit de verre qui n’a jamais été entendu par l’homme; Gigi Goode, qui a demandé à tout le monde: “Qui est cette garce?” (Et pourquoi est-elle habillée comme un pirate?); et Crystal Methyd, qui était fondamentalement comme le clown de fête (et de jeu) le plus gay du monde.

Avec seulement un troupeau de reines demi-taille, cette première n’était pas aussi dramatique que nous l’avons vu au cours des saisons passées, mais la réunion initiale du groupe a fourni quelques moments tendus. Comme quand Brita a souligné que Jackie a des “intelligences” mais n’est pas une reine des regards. Ou quand Jackie a répondu à l’appel d’entrée de Heidi en demandant: “Est-ce que quelqu’un essaie de venir pour ma culture?” C’était beaucoup, comme toujours.

Le premier mini défi de la saison 12 a chargé les reines de tuer la piste dans des looks de printemps et d’automne séparés, donnant à Ru et aux juges une idée immédiate de leur personnalité et de leurs goûts. Brita a canalisé Ursula pour une certaine «réalité de marée noire», Nicky a apporté des looks de niveau Gaultier et de l’énergie de la Fashion Week, Widow a juxtaposé son personnage de «reine à cliquet» avec une sensibilité haute couture, Jackie s’est tournée vers les icônes des années 60 comme Barbara Eden pour l’inspiration , Heidi nous a donné un fantasme de «printemps psychédélique» complet (avec le premier dysfonctionnement de la garde-robe de la saison!), Gigi a secoué une tenue de jockey BDSM ajustée (faite par sa mère!), Et Crystal avait les mâchoires tombant avec un Freddy à part entière Robe Krueger.

Avec leur premier mini-défi (sans vainqueur?) Derrière eux, les reines ont procédé à l’événement principal: une performance synchronisée sur les lèvres d’un nouveau single de rap intitulé “Je suis cette chienne”. Et comme si les filles avaient besoin d’une autre raison d’être nerveuses au sujet de leurs versets individuels, Ru a révélé Nicki Minaj en tant que juge invitée de cette semaine. (Est-ce que c’est le premier crack de la saison 12?)

Comme d’habitude, le processus de répétition était une sorte de gâchis. Malgré leur entente, les reines ont eu du mal à collaborer, et la co-chorégraphe Widow était plus qu’heureuse de laisser Heidi assumer le contrôle créatif. (La veuve a fait plusieurs références à ne pas vouloir descendre avec le navire. Je me sentais comme si j’étais en train de regarder Titanic. Ou d’écouter Dido.) Pourtant, nous ne devons avoir vu que les moments dysfonctionnels, car presque chaque reine a réussi à le faire venir afficher l’heure.

Mais d’abord… Nicki Minaj! La reine du hip-hop a fait une entrée hilarante sur la piste de course de dragsters, assumant temporairement les fonctions d’hébergement de Ru. (Je ne peux même pas vous dire à quel point j’ai ri de “Elle a cette super basse, c’est Michelle Visage!”) Elle semblait aussi avoir beaucoup de respect pour les reines, et ses critiques étaient d’une perspicacité rafraîchissante. Fondamentalement, cet épisode a compensé toute la saison qu’elle a passée à juger American Idol.

Nicki a pris un goût particulier pour certains candidats, allant jusqu’à interrompre et contester la critique de Michelle sur le rap de Brita. Mais elle a aussi été brutalement honnête avec les autres, comme quand elle a dit à Heidi, “Je déteste, déteste, je déteste tes cheveux et mon maquillage aujourd’hui!” Elle a également donné un coup de pouce inutile à Nicky Doll en lui disant: “Votre visage arrête tout le monde.” (Je suppose que c’était sympa, puisque Nicky s’est nommée d’après le rappeur.)

Après les critiques, seules Widow et Gigi sont restées debout… et à juste titre confuses. “Je suis en bas?!” Veuve a fait remarquer, tandis que Gigi a admis: «Je ne sais même pas quoi penser. Ai-je vraiment mal fait? ” Au contraire, en fait! Non seulement Ru a déclaré que personne n’était éliminé cette semaine, mais elle a encore changé les choses en faisant synchroniser les lèvres de Widow et Gigi – qui étaient en fait les deux meilleures reines de la semaine – pour la victoire.

Non seulement Widow a mis tout son être dans sa performance de «Starships», mais sa perruque intergalactique en deux pièces et rose était parfaite pour cette confiture de Nicki. Et ne me lancez même pas sur la capacité de cette fille à se plier. (Joints? Jamais entendu parler d’eux!) Quoi qu’il en soit, cela n’a été une surprise pour personne lorsque Widow a été annoncé comme le premier gagnant de la synchronisation labiale de la saison.

