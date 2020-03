Drag Race: Sherry Pie disqualifié de la saison 12 – Catfishing Scandal

Joey Gugliemelli, mieux connu des fans de RuPaul Drag Race sous le nom de Sherry Pie, a été disqualifié de la saison 12 avant ses débuts dans l’épisode de ce soir (VH1, 8 / 7c).

Selon un rapport explosif de BuzzFeed News, Gugliemelli a passé plusieurs années à se présenter comme directeur de casting et à solliciter des cassettes d’audition dégradantes auprès de jeunes aspirants acteurs. À la suite de la publication du rapport jeudi, Gugliemelli a publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux:

Voici Joey, je veux commencer par dire à quel point je suis désolé d’avoir causé un tel traumatisme et une telle douleur et à quel point je suis horriblement embarrassé et dégoûté de moi-même. Je sais que la douleur et le mal que j’ai causés ne disparaîtront jamais et je sais que ce que j’ai fait était mal et vraiment cruel. Jusqu’à ce que je sois sur RuPaul’s Drag Race, je n’ai jamais vraiment compris à quel point ma santé mentale et le soin des choses signifiaient. J’ai appris sur cette émission à quel point il est important de «s’aimer soi-même» et je ne pense pas m’être jamais aimé Je cherche de l’aide et je reçois un traitement depuis mon retour à New York. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés avec mes actions. Je veux aussi dire combien je suis désolé pour mes sœurs de la saison 12 et honnêtement l’ensemble du réseau et de la société de production. Tout ce que je peux faire, c’est changer le comportement et cela commence par moi et faire ce travail.

Vendredi, VH1 et World of Wonder, la société de production de l’émission, ont publié la déclaration commune suivante: «À la lumière des récents développements et de la déclaration de Sherry Pie, Sherry Pie a été disqualifiée de RuPaul’s Drag Race. Par respect pour le travail acharné des autres reines, VH1 diffusera la finale de la saison comme prévu. Sherry n’apparaîtra pas dans la grande finale qui doit être filmée plus tard ce printemps. »

Avant Sherry, le seul concurrent à avoir été disqualifié de Drag Race était Willam, qui a enfreint la règle des non-visites extérieures dans la saison 4.

