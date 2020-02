Dragon Ball fête ses 34 ans depuis sa première diffusion

Ça fait longtemps, Quand on était content et qu’on ne savait pas, 5 pesos suffisaient pour acheter des couennes de porc et un triangle Boing. Une bonne tour de Tazos vous a donné des heures de plaisir avec vos compas, qui s’est battu à mort pour avoir le tazo qui viendrait sûrement dans le sac de pommes de terre le lendemain (qui coûtait aussi moins de 5 pesos). L’école primaire était un lieu de bonheur à partir de laquelle vous êtes sorti et êtes allé chez vous, avez mangé le délicieux ragoût que votre grand-mère avait préparé et vous avez regardé la télévision ouverte où ils sont partis dessins animés sur la chaîne qui a également vu le “Service à la communauté.”

Un de ces “dessins animés” pour après le repas, et avant de commencer la tâche, était Dragon Ball, qui n’a jamais pris fin et a été caractérisé, nous nous en souvenons, pour avoir séquencé son histoire pendant des semaines pour tout casser soudainement. vu. Autrement dit, vous êtes resté au milieu d’un tournoi lorsque, sans avertissement, ils vous ont transmis un épisode du passé (parfois très passé). Le résultat était de voir, encore une fois, ce que vous aviez déjà pris auparavant … Nous avons eu un problème avec ça? Pas question car Dragon Ball était synonyme que tout allait bien, et si Goku pouvait surmonter les adversités, nous aussi.

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu un épisode de Dragon Ball?

Vous ne vous en souvenez probablement pas, ou du moins pas avec la date exacte. Mais ce que nous pouvons vous dire, c’est quand des milliers de japonais ont vu pour la première fois un chapitre de cet anime. Un jour comme aujourd’hui, mais à partir de 1986, le premier épisode a été diffusé sur Fuji TV, Télévision japonaise de grande popularité dans le pays japonais. Dix ans plus tard, en 1996, il arriverait au Mexique avec sa première transmission et avec la première saison, qui se compose de plus de 15 épisodes.

Le premier épisode de Dragon Ball nous a présenté Kakaroto (Goku pour les gars), un orphelin qui arrive sur Terre, et sur son chemin, il rencontre Bulma, une fille qui cherche des sphères de dragon. Goku en a un, et Bulma en a deux, et quand ils parviennent à rassembler les 7 qui sont, ils peuvent invoquer le dieu dragon, appelé Sheron, pour faire un vœu. Ici, nous avons également rencontré Maître Roshi, le beau nuage Kinton, Yamcha, Krillin, Oolong, Pu’er, Pilaf, même le tristement célèbre Ōzaru.

Une autre des choses dont nous nous souvenons le plus est la chanson de départ qui a commencé comme ceci: «Regardons, les boules de dragon. C’est le secret le plus choquant. Attrapons les boules de dragon! Un miracle incroyable s’y cache … “. Ce fut, en fait, l’une de nos premières approches musicales que nous connaissions par cœur. Bien sûr, plus de chansons ont suivi (plus intenses, évidemment) comme “Cha-La Head-Cha-La”, le thème principal de Dragon Ball Z où les bonnes choses ont déjà commencé et peut-être la partie de Dragon Ball dont nous nous souvenons le plus.