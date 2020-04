Dragon Ball Super: Mangaka explique le symbolisme de Moro et ce qui l’a inspiré à le créer

Moro est devenu un méchant Dragon Ball Super avec une histoire intéressante qui a divisé les fans. Alors que le manga se déroule alors que nous attendons le retour de l’anime, Moro a révélé ses pouvoirs mystérieux qui semblent rivaliser même avec ceux des dieux. Sa capacité à consommer ses rivaux le fait rajeunir et changer son apparence, et bien que nous connaissions tous ces détails, nous ne savions pas pourquoi son design nous était si familier. Mais L’illustrateur de DBS, mangaka Toyotaro, a finalement révélé ce qui l’a inspiré à créer Moro et quelle est sa véritable signification.

Dans une récente interview, le mangaka Toyotaro a révélé certains détails que nous ne connaissions pas sur Moro de Dragon Ball Super. Par exemple, il voulait que le personnage apparaisse “complètement mauvais” au point qu’il n’y avait aucune possibilité de faire la paix avec lui.

«Je voulais que Moro se sente complètement mal, comme un gars (comme Piccolo Daimao) qui pourrait le regarder et avoir l’impression qu’il devrait être vaincu. Je ne voulais pas laisser le sentiment qu’il était un méchant, vous pourriez devenir un allié après tout. »

Et pour atteindre ce but ils ont décidé de l’illustrer en s’inspirant des démons:

“Pour ce faire, il a basé la conception de Moro sur les démons occidentaux et a mis une cape qui rappelle celle de la mort.”

Et ce n’est pas un démon, mais Baphomet lui-même:

Bien sûr, des caractéristiques comme les cornes et les pattes de chèvre sont également couramment associées à Satan. Beaucoup préfèrent le premier aspect de Moro, quand son vrai pouvoir n’avait pas été révélé et quand il avait sa cape simulant celle d’un homme mouillé. Cependant, lorsque sa forme parfaite a été révélée, nous avons été surpris par le lien qu’il avait avec la figure de la mort, car pour libérer son pouvoir, il devait consommer ses adversaires. On voit donc qu’il a inspiré non seulement son design, mais aussi sa puissance et ses attributs.

