Dragon Ball Super partage un regard sur la couverture du volume 12 du manga

Quelques jours seulement après la sortie du prochain volume du manga Dragon Ball Super, ils ont divulgué ce qui sera la nouvelle couverture du volume 12. Habituellement, une couverture de manga nous donne des moments importants qui se produiront pendant ces épisodes, et le nouveau de DBS ne fait pas exception. Eh bien, vous pouvez y voir Goku et Vegeta, deux des guerriers Saijayin les plus puissants, prêts à combattre Moro après un entraînement intense.

Le volume 12 de DBS nous place presque au centre de la longue lutte contre Moro. Les épisodes contenus dans le nouveau volume s’étendront de Moro envoie son armée de prisonniers au Tierra, qui rencontre Gohan et les autres guerriers Z, jusqu’à ce qu’ils reviennent déjà pour le match revanche avec un entraînement dur sur le dessus.

C’est aussi le moment où Vegeta et Goku reviennent de leur entraînement inhabituel qui a amené le prince de Saijayin à Yardrat. Sur la nouvelle couverture Vegeta porte l’équipement qu’il a acheté, et l’image en couleur montre les vêtements dans toute leur splendeur:

Le volume 12 du manga Dragon Ball Super sera disponible le 3 avril au Japon et comptera 192 pages.

