Dragon Ball Super révèle une … triple fusion inattendue?

Les fans de Dragon Ball semblent toujours tout savoir et ce n’est pas pour moins, ils ont consacré une grande partie de leur vie à la saga, y compris Dragon Ball Super, mais ce à quoi ils ne s’attendaient sûrement pas, en termes de fusions majeures, il y avait un nouveau plus redoutable et puissant.

C’est vrai, il y a une nouvelle fusion dans le manga Dragon Ball Super et c’est une triple fusion, mais il ne se concentre pas sur les héros les plus conventionnels de la saga. Tout a commencé lorsque Maître Roshi a décidé de lutter contre trois femmes qui travaillaient dans l’armée de Moro. Comme la plupart le savent, Roshi est faible contre les femmes en raison de son sex-appeal, mais les choses ont changé pour le vieil homme quand il a été aveuglé afin qu’il puisse les combattre.

Voyant que Roshi était capable de les combattre, les trois rivaux finirent par fusionner. La technique a été confirmée à Bulma avant que les fans n’assistent directement au nouveau guerrier. La triple fusion est si forte, et le guerrier sans nom finit par forcer Krillin à demander de l’aide à Goku.

Maintenant, et après de nombreuses années, nous savons qu’une triple fusion est possible et qu’elle est également à craindre.

Quelle est la triple fusion que vous aimeriez le plus voir?

