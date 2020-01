Dragon Ball Z: Kakarot ouvre très prochainement sur différentes plateformes | INSTAGRAM

Dragon Ball Z Kakarot est sûrement l’un des jeux les plus attendus de cette 2020 et arrivera sur le PC et les consoles actuels. Ce titre a eu la participation d’Akira Toriyama et vous pouvez utiliser différents personnages tels que Goku, sa famille et ses amis.

Le jeu arrivera très bientôt et nous vous dirons tous les détails.

Bandai Namco et CyberConnect 2 ont développé ensemble Dragon Ball Z Kakarot, un jeu vidéo qui cherche à être le meilleur de tous les lancés sur cette célèbre saga qui ne cessera de donner du contenu à ses fans. Vous pouvez y jouer sur PS4, Xbox One et PC (en l’achetant via Steam).

Depuis 2019, les fans de Dragon Ball Z sont très attentifs depuis qu’ils ont vu leur bande-annonce montrant le nouveau jeu vidéo, ils attendent avec impatience la date de sortie pour y jouer et vivre cette expérience pleine d’action légendaire.

Ce jeu vidéo est le premier à sortir pour ce titre cette année, et sa sortie est prévue pour le vendredi 17 janvier. Beaucoup veulent utiliser le protagoniste de l’anime, comme la publicité de Bandai Namco pour Dragon Ball Z Kakarot a dit “Nous sommes tous Goku.” bien que nous puissions également utiliser d’autres guerriers Z qui font partie de l’histoire de cette grande saga.

Il existe plusieurs bandes-annonces du jeu, la plus récente étant celle qui est basée sur le prince des Sayayin, Vegeta. Dans le jeu, vous pouvez monter de niveau et améliorer vos compétences, augmenter le niveau d’attaque, de défense, de vie et de probabilité de toucher des coups critiques.

Il aura également des personnages de soutien Dragon Ball Z Kakarot, qui peuvent être invoqués pendant les combats, ils lancent leur attaque et disparaissent, bien que vous puissiez les choisir et les personnaliser.

Les caractères que vous pouvez utiliser

Goku

Gohan (enfant, adolescent et adulte)

Trunks of the future

Gotenkz

Vegeta

Vegeto

Piccolo

Personnages de soutien

Krillin

Android 18

Avoir shinhan

Chaoz

Yamcha

Goten

Trunks

Autres personnages de Dragon Ball Z Kakarot

Android 18

Android 16

Babidi

Bulma

Cynthia

Lancement

Dabura

Mutenroshi

Nam

Supreme Kaiosama

Videl

Yajirobe

On sait que le jeu contient l’arc des Saiyans, la saga de Frieza, les Androids and Cell et le glorieux arc de Majin Boo, confirmé avec Bandai. Vous aurez également des missions alternatives comme lorsque Gohan joue au baseball.

Dragon Ball Z Kakarot a trois éditions: standard, deluxe et ultime, avec des prix différents et des contenus différents.

