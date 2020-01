Dragonheart Vengeance arrive sur Netflix en février 2020

Dragonheart Vengeance arrivera sur Netflix aux États-Unis en février 2020. L’annonce intervient alors que nous dressons la liste des films dont la sortie est prévue tout au long du mois.

La franchise Dragonheart a vu cinq films au total sortis depuis 1996. Le film fantastique mettait en vedette la voix de Sean Connery et les talents de Dennis Quaid. Le nouveau film est réalisé par Ivan Silvestrini et met en vedette Joseph Millson, Jack Kane mais peut-être plus particulièrement, Helena Bonham Carter qui va exprimer le dragon dans le nouveau film.

Vengeance sert une préquelle au film original de 1996 et parle d’un jeune fermier dont la famille est assassinée et il sort pour se venger en formant une alliance avec un dragon et un mercenaire nommé Darius. Le film dure 97 minutes.

Le film provient de la division Universal Pictures Home Entertainment. Ils gèrent la distribution de certains des plus petits titres Universal et des micros internationaux. Netflix a récemment obtenu deux titres Universal Home Entertainment, dont Bulletproof 2, qui a atterri le 9 janvier.

Quand Dragonheart: Vengeance sera-t-il sur Netflix US?

À notre connaissance, aucun autre service de streaming n’est en ligne pour obtenir Dragonheart Vengeance et Netflix recevra le film parallèlement à sa sortie physique et VoD sur 4 février 2020. Seul Netflix US est actuellement configuré pour obtenir le film à court terme.

Si vous cherchez à rattraper votre retard sur les films plus anciens avant le nouveau, Netflix a récemment ajouté la plupart des premiers films de Dragonheart, y compris le film original de 1996. Tous ces éléments ont été ajoutés le 1er janvier 2020 et incluent Dragonheart (1996), Dragonheart: A New Beginning (2000) et Dragonheart 3: The Sorcerer (2015).

Février 2020 est actuellement empilé en ce qui concerne les films tiers. En plus des ajouts normaux du premier mois, nous voyons également le dernier film Angry Birds ajouté ainsi que Good Time, Starship Troopers et Originals de A24 tels que All the Bright Places et To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

Avez-vous hâte de regarder le nouveau film Dragonheart sur Netflix?