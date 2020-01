‘Dragons: Rescue Riders’ Saison 2 arrive sur Netflix en février 2020

Dragons: Rescue Riders de Dreamwork obtient une deuxième saison et devrait sortir sur Netflix le 7 février 2020. Voici ce que vous pouvez attendre de la nouvelle saison.

Basé sur le film How To Train Your Dragon Dreamworks, Rescue Riders est la série préscolaire produite pour Netflix sur la propriété. La saison 1 est sortie pour la première fois sur Netflix le 27 septembre 2019. La saison 1 comprenait 14 épisodes.

Certains des dragons en vedette dans la saison 1, notamment Fastfin, Rockspitter, Slinkwing, Fire Fury, Slobber Smelter, Foreverhorn et Piercing Shriekscale.

Malheureusement, peu de choses sur la saison 2 de la série sont connues au-delà de sa date de sortie en février 2020.

Nous nous attendons à ce que la série se poursuive pendant un certain nombre de saisons. Dragons: Race to the Edge a duré six saisons, par exemple, et il n’est actuellement pas prévu d’en obtenir d’autres à l’avenir.

Nous devrions obtenir plus d’informations sur la deuxième saison dans les semaines précédant la sortie de la saison 2 sur Netflix.

Dreamworks a beaucoup d’autres projets avec Netflix au cours de la prochaine année, malgré la conclusion d’un nouveau contrat avec Hulu. Il a sa série Fast and Furious, Kipo et The Age of the Wonderbeasts qui seront bientôt publiés, ainsi que quelques autres projets.

Êtes-vous impatient de voir plus d’épisodes de Dragons: Rescue Riders? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.