Drake bat le record du plus grand nombre d’inscriptions au Billboard Hot 100

Drake écrit l’histoire du Billboard.

Le 6 God a établi un nouveau record pour le plus grand nombre d’entrées sur le Billboard Hot 100. Il a décroché son 208e titre en carrière cette semaine avec «Oprah’s Bank Account», sa collaboration avec Lil Yachty et DaBaby.

Le premier single du prochain album de Yachty, Lil Boat 3, fait ses débuts au n ° 89, avec 10,5 millions de streams américains la première semaine après sa sortie le 9 mars.

Drake a maintenant dépassé le casting de «Glee» avec 208 entrées totales au Hot 100 dans les 62 ans d’histoire du Hot 100. Sa première apparition sur la carte a eu lieu en mai 2009 avec «Best I Ever Had», qui a fait ses débuts au n ° 92. Depuis lors, il a passé un record de 431 semaines consécutives jusqu’au 19 août 2017. Six de ses 208 coups sûrs du Hot 100 ont atteint le numéro 1.

Ses pairs ont beaucoup de rattrapage à faire. Après Drake et le casting de «Glee» (207) sont Lil Wayne (168), Elvis Presley (109) et Nicki Minaj (108). La liste de tous les temps comprend également Kanye West (107), JAY-Z (100) et Chris Brown (99).

