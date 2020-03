Drake Bell joue dans son premier feuilleton mexicain

Drake Bell dans son premier feuilleton mexicain | Instagram

Le célèbre acteur et chanteur américain Drake Bell démontre depuis quelques mois son grand amour pour les terres mexicaines et ses fans hispaniques et a cette fois surpris tout le monde en star dans un feuilleton.

À plusieurs reprises, la chanteuse a fièrement montré que Je voudrais être nationalisé mexicain alors il a complètement changé ses réseaux sociaux en espagnol et essaie d’améliorer de plus en plus son discours.

Récemment, Drake était comme invité spécial sur la chaîne YouTube “La nuit est tombée sur nous“présenté par Alex Montiel.

C’est là que le chef d’orchestre a demandé à l’acteur de jouer dans son premier feuilleton au sein du programme afin d’être un plein mexicain.

Drake, pratiquement ce dont vous avez besoin dans la vie pour devenir un vrai mexicain, c’est de jouer dans un roman mexicain et bien, vous avez de la chance parce qu’à côté de vous, elle est l’un des principaux protagonistes des feuilletons latins », a déclaré Alex à Drake.

Fièrement, Drake a démontré son grand talent agissant dans un sketch dramatique impromptu et parler la langue espagnole qu’il pratique depuis un certain temps maintenant.

Il y a quelques semaines, le chanteur a fait polémique en demandant sur les réseaux sociaux quel mexicain il devait collaborer, donc tout le monde a souligné fils de Niurka Marcos et maintenant tout le monde attend ce grand duo.

Quelque chose qui a rendu ses disciples très tristes était le annulations de ses concerts au Mexique en raison de la pandémie de coronavirus.

À mes fans au Mexique, je suis vraiment désolé d’annoncer que les dates de mes prochains concerts devront être reportées en raison des circonstances causées par le Covid-19 “, a expliqué Drake sur ses réseaux sociaux.

Drake Bell a assuré que dès que la situation s’améliorerait aura de nouvelles dates Et il le fera savoir dès que possible, alors il a demandé à ses partisans de rester à la maison et d’être responsables de leur santé.

