Drake Bell prévoit un nouveau single avec Emilio Osorio

La chanteuse américaine Drake Bell a tout fait pour conquérir le public mexicain et a cette fois décidé de faire un en raison de avec rien de plus et rien de moins que le jeune Emilio Osorio, fils de la bien-aimée Niurka Marcos.

Après le chanteur Drake demander dans votre compte Twitter Avec quel artiste mexicain devriez-vous collaborer, plusieurs personnes ont commencé à partager leur répondre et beaucoup ont commencé à recommander le jeune Emilio.

C’était comme ça Drake répondu à une photo d’Emilio dans son compte officiel, où il a ouvert la possibilité que le chanteur envisage de travailler avec le fils du producteur Juan Osorio.

Avec quel artiste dois-je collaborer?

– Drake Bell (@DrakeBell)

24 février 2020

Faisons-nous une chanson ou que fait-elle? », A répondu Emilio.

Il y avait plusieurs artistes qui ont mentionné dans la publication, ainsi que Mario Bautista, CNCO, Camila Cabello, Joaquín Bondoni, mais apparemment Emilio Osorio est celui qui a le cœur de la majorité.

Il est à noter que le jeune homme a 17 ans et ne fait que commencer sa carrière dans le monde de la musique étant La Playita son dernier sujet qu’il a reçu grande réponse du public.

La chanson C’est pour toi Il a également été un sujet populaire et est en collaboration avec Joaquín Bordoni.

Emilio est dans le collimateur des jeunes grâce à sa participation au roman Mon mari a plus de famille., où il a joué un personnage Qui était gay.

Un tel personnage l’a amené à jouer dans le roman Ensemble, le cœur n’a jamais tort près de Joaquin Bondino et l’histoire parle de l’amour entre eux.

D’un autre côté, le chanteur américain Drake Bell a démontré à maintes reprises l’amour qu’il porte à ce pays.

Une des choses qui plus surprises à ses disciples est comme aime la culture mexicaine et comme il montre son goût pour l’apprentissage ainsi que la Langue espagnole.

