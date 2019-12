Drake Bell propose d'apprendre à Kimberly Loaiza à chanter. | Instagram

Drake Bell fait à nouveau partie des tendances, car il s'est rendu compte que Kimberly Loaiza était un sujet sur Twitter et a décidé d'en faire partie en lui proposant de lui apprendre à chanter.

Kim Loaiza est sévèrement critiquée après avoir été invitée à la célèbre matinée d'aujourd'hui, où elle a réalisé son plus récent succès Ne sois pas jaloux et quelques autres dans un concours où il a dû interpréter diverses chansons; néanmoins, la chanson de la youtubeuse n'a apparemment pas plu à tous les insternates qui ont commencé à l'attaquer sur les réseaux sociaux.

À cet égard, Drake Bell, qui se sent déjà mexicain et a même changé ses réseaux sociaux en espagnol et son utilisateur en Drake Campana (Bell en espagnol), a partagé un tweet dédié au chanteur et youtuber.

Kimberly Loaiza si tu veux, je t'apprends à chanter, écrit la chanteuse.

– Drake Bell (@DrakeBellGG)

24 décembre 2019

Drake a fait la une des journaux mexicains à plusieurs reprises cette année, en interprétant La Bamba en espagnol dans le même programme Hoy avec lequel il a rendu ses fans mexicains fous, même en présentant ses condoléances au départ douloureux du public mexicain de Le prince de la chanson, José José.

Après ces événements, le chanteur a révélé que le retour de Drake & Josh et quelque chose qui a vraiment rendu le Mexique fou, qu'il n'y aurait plus d'anglais dans leurs comptes sociaux, tout serait publié en espagnol. Interrogé par un fan américain qui les accompagnerait, le chanteur a répondu qu'ils devraient apprendre l'espagnol.

