Drake dit à son père qu’il teste négatif pour COVID-19 sur IG Live

Drake a inquiété les fans après avoir passé du temps avec Kevin Durant, qui s’est révélé positif pour COVID-19, mais le rappeur a partagé qu’il était clair.



Instagram Live est le lieu incontournable de nos jours. Les gens trouvent des moyens créatifs de rester sociaux tout en restant à distance pendant la pandémie de coronavirus, et il semble que les célébrités utilisent les médias sociaux encore plus que d’habitude. Les artistes passent plus de temps à discuter avec des fans ou même à organiser des concerts en solo dans le confort de leur propre maison en direct. Vendredi 20 mars, Drake a emboîté le pas et est apparu sur Instagram Live alors qu’il discutait avec son père, Dennis Graham, sur un écran partagé.

John Phillips / Intermittent / .

Au cours de leur échange, Drake a révélé qu’il avait passé le test COVID-19. “Tu sais que j’ai dû faire un test l’autre jour”, a partagé Drizzy avec son père. “Ouais, j’ai dû faire un test. Il est revenu négatif, cependant. Mais yo, ce test est inconfortable. Ils ont mis ce Q-Tip à fond dans vos pensées”, a déclaré Drake à propos du test nasal invasif.

Après avoir appris que la star de la NBA, Kevin Durant, avait été testée positive pour COVID-19, beaucoup craignaient que Drake ait contracté le virus après avoir passé du temps avec Durant six jours auparavant. Heureusement, ce n’est pas le cas. Regardez un clip de Drake partageant la bonne nouvelle avec son père ci-dessous.

.