Drake dit que le nouvel album sera «plus concis»

Drake laisse tomber plus de détails sur son prochain album.

Le 6 God était au bord du terrain lorsque les Raptors de Toronto ont affronté les Phoenix Suns à la Scotiabank Arena de Toronto vendredi, où il a été interviewé au sujet du suivi très attendu de Scorpion.

“Honnêtement, je suis ici, je travaille dur, tu sais. Je suis caché en essayant de terminer un album “, a-t-il déclaré aux commentateurs en prenant racine sur les Raptors.

Il a ensuite révélé qu’il s’était inspiré de The Notorious B.I.G. «Mon dernier album était à fort volume. Je devais en quelque sorte … Notorious B.I.G. sortir cet album et le rapport entre les chansons et les chansons importantes était tellement incroyable que je voulais me lancer un défi, vous savez », a-t-il dit. “Je déteste me vieillir, mais je le fais aussi depuis plus de 10 ans. Parfois, vous devez vous fixer un petit objectif juste pour le garder intéressant. »

Il a également déclaré que l’album serait plus court que Scorpion de 2018, qui comptait 25 chansons. «Donc, le dernier album, je suis allé à fort volume. Il y avait deux côtés, c’était comme des chansons d’une vingtaine d’années, ce qui représente beaucoup de chansons », a ajouté Drake. “Cet album, je vais probablement en faire une offre plus réaliste, quelque chose de plus concis. N’importe où, quoi que vous vouliez, ça peut être 10, 11 chansons, 16. Je fais aussi beaucoup de différents types de musique, donc c’est difficile de le faire comme un album de sept chansons ou quelque chose comme ça. Mais oui, je m’amuse beaucoup en ce moment à faire de la musique. “

Lors d’une interview avec le podcast «Rap Radar» de TIDAL en décembre, Drake s’est ouvert sur le projet. «Je dois faire deux choses à chaque album. Je dois donner aux gens qui aiment entendre suffisamment le chant pour s’accrocher, et je dois donner [Le]Bron assez de bars », a-t-il dit.

Il a également révélé qu’il avait de nouveau collaboré avec Chris Brown. “Je ne sais pas encore ce qui va faire l’album, mais nous avons fait plus de musique ensemble.”