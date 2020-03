Drake embrasse la culture des fuites et supprime “Quand dire quand” et “Chicago Freestyle”

Drake “fuit” ses propres morceaux.



Eh bien, nous savons enfin ce que Drake faisait aux Maisons Marcy.

Samedi soir, l’OVO Huncho a étanché la soif qui se préparait dans la maison d’OVO à cause des promesses non tenues de PARTYNEXTDOOR avec l’arrivée de deux nouvelles “fuites” via SoundCloud. Embrassant adéquatement la culture entourant les gouttes non sollicitées de fêtes non autorisées, Drake a partagé “Quand dire” et “Chicago Freestyle”, avec ce dernier mettant en vedette la voix du chanteur en plein essor Giveon.

En plus des deux nouvelles coupes, il a également posé un clip complet pour les deux coupes réalisées par Theo Skudra. Dans la vidéo, nous trouvons Drake debout au même endroit où il l’a trouvé viral il y a quelques semaines lorsqu’il a été révélé pour la première fois qu’il préparait quelque chose.

Attrapez le clip complet en haut.

