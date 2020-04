Drake est mis en ligne avec Joe Budden, une interview à venir “Quand l’album est prêt”

Drake et Joe Budden ont traîné sur Instagram Live, ce qui a amené beaucoup à croire que leur bœuf était écrasé.



Drake a rejoint Instagram en direct de Joe Budden dimanche soir, laissant beaucoup penser que les deux ont écrasé leur bœuf.

“Vous êtes le seul qui, comme, m’évite pour une raison étrange”, dit Budden en faisant référence à sa rencontre avec d’autres membres de l’OVO auparavant.

“Ne t’évite jamais,” rétorque Drake. “Je ne te vois tout simplement pas. Nous ne sommes jamais au même endroit.”

“Parce que je suis trop fauché?”

“Je ne voulais pas le dire”, termine Drake, jouant sur la blague.

Budden mentionne que Drake s’est assis pour des entrevues avec Elliott Wilson et B.Dot de Rap Radar, mais pourquoi pas Budden? Quand Budden obtiendra-t-il son entrevue?

“Quand l’album est prêt”, répond Drake.

“Tu dis ça depuis un an, et maintenant j’ai un album qui a fuité avec 30 joints de Drake.”

Drake prétend alors qu’ils sont tous de la “vieille merde”.

Drake et Budden se sont mutuellement échangés au fil des ans. Budden a sorti une série de diss-tracks dirigées contre le rappeur de Toronto, tandis que Drake a insulté Budden. Au cours de sa tournée Summer Sixteen, Drake a plaisanté sur scène: “J’aurais dû amener Joe Budden ici et le laisser faire” Pump It Up “une fois ce soir. Pump, pump, pump it up. Fuck them n **** s , mec. “

