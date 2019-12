Drake et Future jouent les travailleurs de la restauration rapide dans une nouvelle vidéo

Nouvelles vidéos

Drake et Future préparent quelque chose.

Après avoir taquiné une nouvelle collaboration plus tôt cette semaine, les rappeurs sont allés devant l'objectif à Atlanta pour tourner un clip pour une chanson non divulguée. Le duo OVO et FBG a repris un McDonald's de la région d'Atlanta et l'a rebaptisé comme leur propre restaurant «H».

Des séquences vidéo divulguées de l'ensemble montrent les superstars du hip-hop arborant des uniformes rouges et noirs tout en jouant aux fast-food, Future servant des frites et Drake prenant les commandes derrière le comptoir.

21 Savage, Mike WiLL Made-It et Big Bank ont ​​également été repérés sur le tournage d'une photo, que Future a postée sur Instagram avant de supprimer.

Plus tôt ce mois-ci, ils ont organisé un appel public à la recherche de personnel de cuisine âgé de 20 à 40 ans avec un «look de chef net». Un autre a appelé des patrons de magasin de téléphone de plus de 18 ans sans «tatouages ​​visibles». La compensation était de 200 $ par jour.

Il semble que la nouvelle musique du duo soit imminente. Ils ont taquiné Quel temps pour vivre 2, la suite du projet commun de 2015, depuis le début de cette année. Future a également partagé un extrait d'une nouvelle piste avec Drake plus tôt dans la semaine, mais il n'est pas clair si c'est la chanson pour laquelle ils ont tourné une vidéo.