Drake et Future lancent une nouvelle chanson «Desires»

Drake et Future sont de retour avec un autre.

Le duo OVO et FBG a surpris les fans en dévoilant leur dernière collaboration “Desires” via SoundCloud dans les premières heures de vendredi matin avec le titre “DESIRES LEAK 2020 SUPER FUTURE DRAKE”.

Le morceau produit par D. Hill a été taquiné pour la première fois par Future en août dernier avant de fuir plus tôt ce mois-ci sous le nom de “I Know”.

“La maîtrise de soi n’a jamais été votre truc / ne pensez pas que ça aiderait s’il y a une bague avec une pierre dedans”, chante Drizzy. “Parce que vous avez des désirs / je sais, je sais, je sais.”

“Desires” suit “Life Is Good”, qui a culminé au n ° 2 sur le Billboard Hot 100. On ne sait pas si “Desires” apparaîtra sur la suite de Drake et Future de longue date de What a Time to Be Alive de 2015.

