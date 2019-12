Drake et le Weeknd Squash Beef

OVO XO est de retour ensemble.

Drake et The Weeknd semblent encore une fois en bons termes. Le 6 God s'est ouvert sur la réparation de leur relation éloignée sur son nouveau freestyle «War», qui a été abandonné lundi soir dans le cadre de la mixtape d'Oliver El-Khatib, El-Kuumba Tape Vol. 1.

"OVO XO link up", rappe Drizzy avant de parler de leur lien renouvelé. "Et le garçon qui sonne comme il a chanté sur Thriller / Vous savez que ça a été mon ni ** a / Nous devions juste arranger les choses, la famille, 6 choses, nous ne pouvons pas nous séparer."

La réunion fait suite à des informations faisant état de retombées entre les collaborateurs de «Crew Love». En janvier, la rumeur disait que The Weeknd tirait sur son compatriote canadien dans "Lost in the Fire" de Gesaffelstein, où il chantait à propos de la dissimulation d'un enfant, une référence possible au fils d'Adonis de Drake. «Et je veux juste un bébé avec le bon / parce que je ne pourrais jamais être celui qui en cache un», chante-t-il.

Il s'est également adressé à un bœuf non résolu sur «Price on My Head» de Nav. «Ni ** comme de ton côté, ils rouleraient aussi pour moi / Perdre toujours leur temps, j'essaye aussi de venir / Je suis trop occupé, fané au Japon avec l'équipage / Avec l'équipage, avec l'équipage, avec le équipage."

Les natifs de Toronto ont partagé la scène pour la dernière fois au festival OVO 2017, où Drake a annoncé un projet de collaboration OVO et XO potentiel.

En novembre 2016, Abel a parlé de son amitié avec Drake. «Il est venu comme mon grand frère et a montré au monde ce que je pouvais faire», a-t-il déclaré à Beats 1. «Depuis lors, il m'a toujours soutenu et je l'ai toujours soutenu. Dans les coulisses, nous sommes toujours très proches, mais c'est cool que le monde puisse nous voir faire notre propre truc. OVO XO sera toujours là. »