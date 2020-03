Drake fait de la quarantaine dans son manoir de Toronto

Drake tire le meilleur parti de son ennui en quarantaine, après que son ami, Kevin Durant, a été testé positif pour les coronavirus quelques jours après leur sortie.



Drake a tous les produits de quarantaine essentiels – films, vin, narguilé et désinfectant pour les mains – pour se tenir occupé pendant qu’il s’auto-isole après avoir passé du temps avec Kevin Durant quelques jours avant que la star des Brooklyn Nets ne soit testée positive pour le coronavirus. Le rappeur a posté une vidéo sur son histoire Instagram pour documenter ses activités de quarantaine choisies, filmant le générique d’ouverture du film des années 90, Le cinquième élément, avec Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich et Chris Tucker.

La table basse encombrée de Drake peut être vue sur la photo, et il semble que Champagne Papi a troqué le champagne contre du vin. Parmi le narguilé et les bougies, il y a une bouteille de désinfectant pour les mains, et la scène ne fait que crier la quarantaine induite par le coronavirus. Au moins, il est coincé dans son magnifique manoir à Toronto, où il peut non seulement regarder d’innombrables films mais aussi jouer au ballon dans son court construit sur mesure.

Alors que beaucoup d’entre nous choisissent de s’auto-mettre en quarantaine afin de pratiquer l’éloignement social et d’éviter de propager le coronavirus à la population plus vulnérable, Drake n’avait pratiquement pas le choix. La nouvelle a été annoncée cette semaine que quatre joueurs des Nets avaient été testés positifs pour le virus mortel, dont l’attaquant vedette Kevin Durant. Alors que normalement cela signifierait simplement que Drake enverrait ses meilleurs voeux et peut-être du papier toilette à la manière de KD, il a de nombreuses raisons de s’inquiéter pour sa propre santé, puisque les deux ont passé du temps à Los Angeles le 10 mars. Les fans étaient plus que inquiets que Drake soit en danger, et le 6God a décidé de jouer prudemment en s’isolant. Espérons que le blues de quarantaine ne le rattrape pas.

