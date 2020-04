Drake fait le point sur un nouvel album lors du Diddy’s IG Live

Drake fournit une mise à jour sur son prochain album lors de l’événement en direct sur Instagram de Diddy.



Drake est apparu sur Diddy’s Instagram live dance-a-thon levée de fonds pour discuter de son nouvel album, dimanche soir.

“Je travaille sur l’album, je travaille dessus depuis un moment maintenant”, dit Drake à Diddy.

Frazer Harrison / .

“Une autre doublure argentée est, quand Dieu vous oblige à vous asseoir, je me souviens que la dernière fois que j’ai dû m’asseoir, c’était quand j’ai déchiré mon LCA. Et j’ai fait un super album avec ça. Évidemment, Dieu nous a tous à l’intérieur de la maison en ce moment assis, donc la quantité de concentration que je suis en mesure de mettre dans cet album est probablement bien différente de ce qu’elle aurait été si je devais passer par la résidence à Vegas et pouvoir rencontrer Justin à Miami ou peu importe.

“Dire tout cela pour dire que c’est définitivement le plus excité que j’aie jamais entendu parler d’un album depuis longtemps”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de petits trucs ont coulé mais tous les trucs de l’album sont frais, c’est flambant neuf. Je suis excité. C’est probablement la plus grande musique sur laquelle j’ai jamais été assis. Je suis excité.”

Drake a récemment mis en ligne Joe Budden et a fait allusion à un nouvel album qui arrivera bientôt. Il a dit à Budden qu’ils feraient une interview lorsque la musique serait prête à sortir.

Lebron James, Jennifer Lopez, Alex Rodrigez et bien d’autres se sont également arrêtés lors de l’événement en direct sur Instagram de Diddy.

