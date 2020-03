Drake, J. Cole et le fan de Weeknd FaceTime qui sont morts du cancer

Drake, J. Cole et The Weeknd ouvrent leurs cœurs.

Les superstars FaceTimed avec un jeune fan, Elijah, peu de temps avant sa mort d’un cancer. Le moment réconfortant a été capturé à la caméra par le cousin d’Elie Michael Watson, qui a partagé une vidéo de l’enfant de 11 ans parlant avec ses artistes préférés.

«C’est un plaisir de vous rencontrer, mec», raconte Cole à Elijah, qui est entouré de sa famille à son domicile de Hampton, en Virginie. Après que Cole lui a dit: “Je t’aime, mec”, le visage d’Elijah s’éclaire. “J’apprécie ce sourire, monsieur, merci”, ajoute le rappeur de Dreamville.

Au cours des 3 dernières années, mes 11 ans. cousin, Elijah, a lutté contre le cancer avec la plus grande résilience. Le combat physique d’Elie est maintenant terminé, lors de sa transition vers le ciel vendredi. Il n’a pas quitté ce monde sans savoir à quel point il était aimé. Le week-end dernier, Elijah a pu “rencontrer” 3 de ses artistes préférés – The Weeknd, J. Cole et Drake. Incroyablement reconnaissant pour ces 3 super-humains qui prennent tellement soin de ma famille pendant cette période. Nous conserverons ces moments pour toujours. Un merci spécial aux anges, Kathryn & Krystal pour avoir aidé à y arriver en si peu de temps. Veuillez lever Kiara, la mère d’Elie et le reste de la famille dans vos pensées et vos prières. À une époque où il semble que tant de choses échappent à notre contrôle, une chose que nous avons tous le pouvoir de donner + de montrer aux autres est l’AMOUR. 2 Corinthiens 5: 8

Elijah est encore plus surpris lorsque The Weeknd appelle. “Whoa!” dit-il avant que le chanteur d’After Hours le remercie d’être un fan. «Je suis tellement honoré d’être l’un de vos artistes préférés, mon pote. Je vous remercie.”

Dans un autre moment émouvant, The Weeknd dit à Elijah: «Je t’aime, mon pote», tandis qu’il répond: «Je t’aime aussi.»

Drake peut également être vu lors d’un appel FaceTime avec Elijah sur une photo partagée par sa mère, Kiara Swope.

Après une bataille de trois ans contre le cancer, Elijah est malheureusement décédé vendredi, selon son cousin. «Au cours des 3 dernières années, mes 11 ans. cousin, Elijah, a lutté contre le cancer avec la plus grande résilience. Le combat physique d’Elie est maintenant terminé, alors qu’il est passé au paradis vendredi », a écrit Michael. “Il n’a pas quitté ce monde sans savoir à quel point il était aimé. Le week-end dernier, Elijah a pu «rencontrer» 3 de ses artistes préférés – The Weeknd, J. Cole et Drake. Incroyablement reconnaissant pour ces 3 super-humains qui prennent tellement soin de ma famille pendant cette période. Nous conserverons ces moments pour toujours. “

La mère d’Elijah a également remercié Drake, Cole et The Weeknd, ainsi que le coureur de NASCAR Joey Logano, pour avoir montré tant d’amour à son fils. “Je veux juste dire un grand merci à @realcoleworld @theweeknd @champagnepapi & @joeylogano pour avoir montré à mon bébé un peu d’amour ces derniers jours difficiles de sa vie”, a-t-elle déclaré. “Je vous apprécie vraiment tous.”