Drake, Justin Bieber, Quavo et d’autres se retrouvent dans un jeu de ramassage étoilé: Regardez

Quavo se lance dans ce travail avant le All Star Celebrity Game 2020.



L’un des nombreux événements prévus pour le NBA All Star Weekend à Chicago est le All Star Celebrity Game annuel, mettant en vedette des célébrités du cinéma, de la télévision et de la musique ainsi que plusieurs légendes de la NBA et de la WNBA. Parmi ceux qui se sont engagés à participer au Celebrity All Star Game, nul autre que l’ancien MVP Quavo, qui a récemment été repéré en formation à New York aux côtés de Drake, Justin Bieber, Sheck Wes, DJ Clue et d’autres.

Et grâce au gourou de la formation de la NBA, Chris Brickley, qui accueille toujours les meilleures séances de ramassage de la ligue pendant la morte-saison, nous avons quelques images de la récente course. Découvrez quelques faits saillants dans le post IG intégré ci-dessous.

Vendredi 14 février, Quavo tentera de capturer un autre MVP du Celebrity Game alors qu’il affrontera son ancien ancien MVP Famous Los, l’ancienne star de Clippers Quentin Richardson et d’autres.

L’équipe de Stephen A Smith, dirigée par Chance The Rapper, est composée de Quavo, ainsi que d’A’ja Wilson, Darius Miles, Taylor Bennett, l’acteur LaRoyce Hawkins, Anthony “Spice” Adams, Ronnie 2K, le copropriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry, la gymnaste Katelyn Ohashi et Lil Rel Howery.

L’équipe de Michael Wilbon sera dirigée par Common et comprend Famous Los, Bad Bunny, Chelsea Gray, Quentin Richardson, Hannibal Buress, Kane Brown, Jon Batiste, Jidenna, le comédien Saturday Night Live Alex Moffat et le chef Jose Andres.

Le NBA All Star Celebrity Game 2020 aura lieu le vendredi 14 février à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. Vous pouvez assister à l’action sur ESPN à partir de 19 h HE.

