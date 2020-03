Drake laisse tomber «quand dire quand» et «Chicago Freestyle»

Drake a surpris les fans samedi soir en lâchant une paire de nouveaux morceaux.

«Quand dire quand» et «Chicago Freestyle» marquent sa première nouvelle musique depuis ses collaborations futures «Desires» et «Life Is Good», et arrivent aux côtés d’un visuel réalisé par Theo Skudra.

Sur un échantillon de “Sounds Like a Love Song” de Bobby Glenn, que JAY-Z a échantillonné sur “Song Cry”, Drizzy se vante de ses réalisations. “500 semaines, j’ai rempli les tableaux avec ma douleur / 500 mill et je retomberai dans le 6 / Enfin, je vous donnerai ni ** comme un espace dont vous avez besoin pour exister / Michael Jackson merde, mais le palais n’est pas pour les enfants” il rap.

Il crie également sa mère Sandy Graham et le copropriétaire des Philadelphia 76ers Michael Rubin («J’ai regardé Michael Rubin gagner un million sur quelques mains»).

Dans la vidéo, il frappe divers endroits à New York, y compris le pont de Brooklyn et les anciens terrains piétonniers de Marcy Projects de JAY-Z. Il fait également de la glace sur Jacob & Co.

Le rythme change ensuite pour «Chicago Freestyle» alors que le 6 God retourne à Toronto. Il fait le tour de son immense manoir surnommé «l’Ambassade» et fait le tour de la ville dans sa Rolls-Royce avec un hibou OVO à la place de l’ornement Spirit of Ecstasy.

Giveon fournit le crochet soulful, tandis que Drake emprunte à “Superman” d’Eminem dans les paroles. “Les femmes, elles viennent, elles vont / du samedi au dimanche, du lundi / du lundi au dimanche, yo / Peut-être que je t’aimerai un jour / Peut-être que nous grandirons un jour”, rape-t-il.

Il fait un arrêt au luxueux bar à sushi japonais Shoushin, frappe le studio avec 40 et compte des piles d’argent avant de le placer dans son coffre-fort.

Les deux morceaux arrivent avant le nouvel album de Drake, qui, selon lui, sera plus court que Scorpion en 2018. “Cet album, je vais probablement en faire une offre plus réaliste, quelque chose de plus concis”, a-t-il déclaré lors d’un récent match des Raptors de Toronto. «N’importe où, quoi que vous vouliez, ça peut être 10, 11 chansons, 16. Je fais aussi beaucoup de différents types de musique, donc c’est difficile de le faire comme un album de sept chansons ou quelque chose comme ça. Mais oui, je m’amuse beaucoup en ce moment à faire de la musique. “