Drake le ramène à l’ère du “YMCMB”

Drake réfléchit à une époque classique dans laquelle lui, Lil Wayne et Nicki Minaj ont presque gouverné les charts hip-hop.



Depuis sa montée en puissance à la fin des années 90 avec un son distinctement néo-orléanais, Birdman’s Cash Money Records est devenu l’un des labels les plus reconnaissables du hip-hop, déclenchant une lignée musicale qui pourrait finalement conduire à Drake. En tant que partie intégrante du mouvement, l’extension personnelle de Lil Wayne, YMCMB, a servi à faire connaître les légendaires Drake et Nicki Minaj au monde, déclenchant ainsi une dynastie que beaucoup tiennent encore au plus haut point.

Bien qu’il ait depuis évolué pour forger son propre destin, Drake a toujours gardé ses racines proches du cœur – à tel point qu’il a récemment pris sur Instagram pour représenter son ensemble classique. “Ils rendent si difficile d’être amical quand je sais que cela fait partie de l’envie”, sous-titres Drizzy, avec une photo nostalgique de lui-même en train de balancer un pull YMCMB.

Bien qu’inoffensif en soi, il est clair que Drake sait exactement ce qu’il fait au niveau marketing. C’est-à-dire, suscitant encore plus de battage médiatique pour son prochain projet – si cela signifie qu’il va être de retour sur sa BS proverbiale, alignant des fonctionnalités avec Weezy, Nicki, et peut-être même Tyga reste incertain. Pourtant, on a vraiment l’impression que le Dieu 6ix se prépare à prouver un point. Quoi de mieux que de ramener les choses en boucle?

