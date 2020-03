Drake montre de l’amour au week-end pendant le livestream

C’est tout l’amour entre Drake et The Weeknd.

Bien que les deux aient eu leurs problèmes dans le passé, il semble que tout soit sous le pont. Drake a surpris les fans jeudi soir quand il est apparu lors d’une session Instagram Live The Weeknd animait pour célébrer la sortie de son nouvel album After Hours.

Champagne Papi a pris la section des commentaires pour partager apparemment son morceau préféré sur l’album. «Trop tard», a-t-il écrit aux côtés d’une série d’émojis au visage éternué. Il a également ajouté trois emojis d’homme dansant. Les fans l’ont considéré comme un signe que les collaborateurs OVO-XO sont en bons termes.

Drake a abordé leur ancienne relation lors du freestyle «War» de décembre, qui est apparu sur la mixtape d’Oliver El-Khatib, El-Kuumba Tape Vol. 1. «Lien OVO XO», rappe Drizzy. “Et le garçon qui sonne comme il a chanté sur Thriller / Vous savez que ça a été mon ni ** a / Nous avons juste dû arranger les choses, la famille, 6 choses, nous ne pouvons pas nous séparer.”

Avant cela, la rumeur disait que The Weeknd tirait sur son compatriote canadien dans “Lost in the Fire” de Gesaffelstein, où il chantait sur le fait de cacher un enfant, une référence possible au fils d’Adonis de Drake. «Et je veux juste un bébé avec le bon / parce que je ne pourrais jamais être celui qui en cache un», chante-t-il.

After Hours comprend également une ligne qui a soulevé quelques sourcils. «Je prends un demi-Xan et je reste éveillé», chante The Weeknd sur «Faith». Les fans ont souligné que Drake avait une parole similaire sur le “Mode Sicko” de Travis Scott: “J’ai fait un demi-Xan, 13 heures avant d’atterrir / m’a fait sortir comme une lumière.”

L’album, qui comprend des contributions de Metro Boomin, Belly et Max Martin, devrait faire de gros chiffres au cours de sa première semaine. Le projet est actuellement n ° 1 dans 73 pays sur Apple Music.