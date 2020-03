Drake montre son placard avec des baskets rares et des bijoux

Drake ouvre son placard.

Alors qu’il reste isolé après avoir testé négatif pour le coronavirus, Champagne Papi passe le temps en exhibant sa garde-robe chère. S’adressant à Instagram Stories, il a révélé sa vaste collection de baskets, qui comprend les hauts montés inédits Dior x Air Jordan 1, Supreme Air Force 1, Off-White Jordan 5s et Jordan 5 Tokyo T23, qui se vendent plus de 4000 $. Il a également des étagères dédiées aux chaussures emblématiques de Kobe Bryant.

Parmi les autres points forts du placard de Drizzy, citons une montre Patek Philippe Nautilus recouverte de diamants, qui coûte plus de six chiffres, ainsi qu’un iPhone 11 dans un étui en alligator Nike personnalisé. Sa somptueuse collection comprend également un sac Birkin jaune et un sac Chrome Hearts et un jean, ainsi qu’une veste en peau de mouton Louis Vuitton par Virgil Abloh.

Drake a été testé pour le virus après avoir passé du temps avec la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, qui a reçu un diagnostic de COVID-19. Lors d’un Instagram Live avec son père ce week-end, Drake a révélé que ses résultats étaient négatifs.

Il a également parlé de la douloureuse procédure de test. «Ce test était cependant inconfortable. Ils ont mis ce Q-tip à l’intérieur de vos pensées », a-t-il déclaré.

Drake est enfermé dans son manoir torontois de 35 000 pieds carrés depuis près d’une semaine, ce qui lui a laissé le temps de réfléchir. «C’est comme un moment de l’histoire que nous ne reviendrons probablement jamais, un moment où vous pourrez être seul ou avec vos proches ou simplement vous connecter avec des gens», a-t-il dit à son père. «Cela vous fait vraiment réaliser quel genre de routine nous sommes tellement habitués à l’endroit où il commence à simplement côtoyer et naviguer. Les jours commencent à voler et à voler. Et maintenant, nous avons cette chose qui nous donne envie de nous appeler, d’être face à face, de montrer un peu d’amour. “