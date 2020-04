Drake offre une expérience OVO ultime pour Corona Relief

Drake fait sa part pour aider à soulager les coronavirus.

Après Meek Mill et Justin Bieber, le patron d’OVO est la dernière star à rejoindre le “All In Challenge” de Michael Rubin, après avoir été défié par le champion du Super Bowl Tom Brady.

Dans une vidéo, tournée dans son manoir de Toronto, Drake a plaisanté en disant qu’il allait céder «tous les actifs de Tom Brady» avant de révéler son lot de prix unique.

“Je vais offrir tout ce que je peux pour ce défi”, a déclaré Drizzy.

Le gagnant pourra voler sur son jet privé conçu par Virgil Abloh, baptisé Air Drake. Une fois à bord, ils recevront un forfait de soins OVO et Nike avant de se rendre à Los Angeles pour faire la fête avec Drake et ses amis à son endroit préféré, Delilah à West Hollywood. Le prix comprend également un billet d’avion aller-retour sur Air Drake pour le gagnant, plus sept invités et un hébergement de deux nuits à l’hôtel pour huit personnes. De plus, il fournira au gagnant quatre billets pour l’un de ses prochains spectacles dans sa ville natale.

Il était censé défier trois personnes, mais a plutôt décidé de s’ouvrir à quiconque. «Je veux vraiment défier quiconque souhaite défendre cette cause. Nous en avons tous besoin en ce moment. Nous avons tous besoin d’amour, nous avons besoin de soulagement », a déclaré Drake.

Les fans peuvent participer pour courir la chance de gagner pour aussi peu que 10 $. Tout l’argent récolté par la vente aux enchères fournira de la nourriture aux Américains au milieu de la crise des coronavirus par le biais d’organisations à but non lucratif, notamment Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry.

D’autres grandes stars ont également fait don d’expériences et d’articles uniques au «All In Challenge», notamment Justin Timberlake, Yo Gotti, Leonardo DiCaprio, Ellen DeGeneres, Kevin Hart et Quavo.