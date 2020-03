Drake parle d’un nouvel album avec Dabbing Granny

Drake est en panne avec Dabbing Granny.

Champagne Papi a surpris les fans en faisant une apparition lors de la session Instagram Live de la sensation des médias sociaux (via HipHop-N-More). La grand-mère et aficionado des mauvaises herbes, qui compte 1,3 million de followers sur Instagram, a demandé à Drake de rester positif et de savoir comment il traitait l’épidémie de coronavirus.

À la fin, il a révélé qu’il était juste en studio pour travailler sur son album tant attendu. «Je viens de quitter le studio. Je travaille sur un nouvel album “, a-t-il déclaré à Granny.

Elle lui a demandé quand il serait publié, mais Drake a arrêté de donner une date de sortie. “Quand ce sera fait, je l’espère bientôt”, a-t-il répondu, ajoutant: “Je me sens bien, je suis excité.”

Mamie, dont le vrai nom est Gail Olson, a également félicité Drizzy pour son sourire, ce dont il n’était pas toujours fier. «J’étais toujours conscient de ça à l’époque, mais maintenant, il y a trop de grandes choses qui se passent. Je dois sourire de temps en temps », a-t-il déclaré avant de rendre son compliment.

“Vous avez touché tellement de gens”, lui a-t-il dit. «Vous venez ici avec positivité. Vous êtes joyeux et juste heureux et joyeux et c’est comme, même pour moi, parfois je regarde juste votre page si je me sens déprimé. “

Elle a également demandé à la superstar canadienne s’il était préoccupé par les voyages en raison de l’épidémie de coronavirus («C’est une période folle, mais nous verrons comment cela se passe») et comment il reste optimiste («Nous devons juste continuer à vivre»).

Drake a travaillé dur sur son nouvel album, qui, selon lui, sera “plus concis” que Scorpion en 2018. Il a récemment sorti une paire de morceaux, «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle», et est apparu dans la vidéo du nouveau single de Lil Yachty «Oprah’s Bank Account».