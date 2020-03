Drake partage pour la première fois des photos de son fils Adonis

La quarantaine a Drake dans ses sentiments.

Lundi matin, sur Instagram, le rappeur a partagé pour la première fois des photos de son Adonis, âgé de 2 ans. Drake est vu tenant son fils dans ses bras dans une photo adorable qui a été suivie d’une vieille photo de ses parents, Dennis et Sandi Graham. Une autre photo montre Drizzy et sa petite maman Sophie Brussaux avec leur petit garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Adonis est également vu en train de boire dans une tasse blanche et de monter dans son jouet Range Rover sur les images.

Avec les photos, Drake a écrit une longue légende pour élever ses disciples pendant ces temps incertains. “Ce qui est le plus important pour vous en ce moment, c’est de vous connecter à votre propre lumière intérieure”, a-t-il déclaré. «Lorsque l’esprit commence à devenir trop pensif ou à avoir peur, déplacez immédiatement votre attention vers quelque chose de brillant. Peu importe ce qui s’est passé dans le passé ou ce qui se passe autour de nous maintenant, vous pouvez toujours faire le choix de vous libérer de la roue de la souffrance et de la panique et de vous ouvrir à votre propre lumière. “

Il a également partagé un message touchant à sa famille et à ses amis. «J’aime et ma belle famille et mes amis me manquent et je ne peux pas attendre la journée joyeuse où nous pourrons tous nous réunir. Jusque-là, veuillez garder vos lumières allumées », écrit-il.

Ce qui est le plus important pour vous en ce moment, c'est de vous connecter à votre propre lumière intérieure. Cela créera la plus grande ouverture de tous. Ayez confiance que vous avez tout le pouvoir en vous pour que cela se produise, et pour ce faire, connectez-vous aux gens et aux choses qui vous apportent beaucoup de joie. Lorsque l'esprit commence à penser ou à craindre, déplacez immédiatement votre attention vers quelque chose de brillant. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe autour de nous maintenant, vous pouvez toujours faire le choix de vous libérer de la roue de la souffrance et de la panique et de vous ouvrir à votre propre lumière. Nous sommes de puissants manifestants, donc une fois que vous avez fait le choix dans le moment de déplacer votre conscience vers quelque chose de bien, cela vous montrera dans votre réalité. Soyez conscient, surtout en ce moment, des craintes venant des autres, et reconnaissez que tout ne devrait pas vous appartenir. Le rire est votre meilleur remède, mais les larmes peuvent aussi être une puissante libération. Lâchez tout jugement que vous pourriez avoir à ce sujet. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, et si vous avez besoin de vous en souvenir, demandez de l'aide et cela apparaîtra. Tout se résume à l'intention, et même s'il y a des énergies conflictuelles qui nous entourent, vous devez SAVOIR… Cela se reconstruira. Mais pour que cela se produise, vous devez faire exactement cela. Confiance. Vous avez le plus grand cœur et c'est votre plus beau cadeau. Il est impossible de toujours contrôler votre environnement, mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez ressentir, tout concourra à vous aider. J'aime et me manque ma belle famille et mes amis et je ne peux pas attendre la journée joyeuse où nous pourrons tous nous réunir. Jusque-là, veuillez garder vos lumières allumées.

C’est la première fois que le rappeur de 33 ans partage des photos de son fils, né en octobre 2017. Il n’a été signalé qu’en mai 2018 que Drake avait secrètement engendré un enfant avec Brussaux, artiste et ancien film pour adultes. star, après que Pusha-T a révélé son existence sur son morceau diss “The Story of Adidon”. Drake a confirmé plus tard sa paternité sur son album Scorpion 2018.

Drake a gardé sa relation avec Adonis principalement privée, mais il a partagé de rares aperçus sur leur lien père-fils. Le jour de la fête des pères, il a révélé une œuvre d’art peinte qu’il avait reçue de son fils et qui lisait «Papa». Il avait précédemment posté un autre cadeau peint à la main que son petit «Picasso» lui avait offert à Noël dernier. Il a célébré son deuxième anniversaire en octobre dernier, en écrivant «Joyeux anniversaire, roi».

«Vivons heureux, vivons cachés»… mais un peu d’amour dans ce monde de brutes, ça fait du bien. Je remercie Dieu tous les jours pour ma merveilleuse famille et mes amis, qui sont aussi ma famille même sans partager le même sang, et je souhaite à tous autant de bonheur et d’amour, de garder vos proches dans votre cœur pendant cette période difficile, qui aura une fin, on en ressortira tous plus forts. 🇬🇧 Remerciant Dieu tous les jours de m’avoir béni avec une si belle famille et des amis incroyables. Je souhaite beaucoup à tout le monde, restez en sécurité et positif, en envoyant beaucoup d’ondes positives au monde 🙏. PS: pendant tout ce temps, vous pensiez que @champagnepapi était brune… mais les parents d’Adonis sont vraiment blonds 😱😂

Drake a jailli de son fils lors d’une interview avec LeBron James en 2018 sur “The Shop” de HBO en 2018. “J’ai un fils, c’est un beau garçon”, a-t-il déclaré, tout en montrant une photo à James. “Des yeux bleus fous, des yeux bleus bébé.”

Drake a été mis en quarantaine dans son manoir de Toronto au milieu de la pandémie mondiale. Après avoir passé du temps avec Kevin Durant, qui a été diagnostiqué avec le virus, il a été testé pour COVID-19 et les résultats sont revenus négatifs.