Drake partage pour la première fois des photos de son fils Adonis

Drake a accueilli son tout premier enfant, son fils Adonis, en 2017. Depuis, nous n’avons pas vu ou entendu beaucoup de choses sur lui. Mais le 30 mars, la star de la «Hotline Bling» a finalement donné au monde un regard sur son fils, montrant l’adorable bambin sur son compte Instagram.

Drake lors d’une fête en septembre 2016 | Gabe Ginsberg / .

Voir les photos du fils de Drake

Drake a posté une série de photos d’Adonis dans les petites heures du 30 mars. Elles montrent que le tout-petit a les cheveux blonds bouclés et de grands yeux bleus.

Sur une image, Adonis et son père enfilent des tenues assorties tandis que Drake enroule ses bras autour de lui et le regarde. Une autre semble les montrer lors d’une soirée avec la mère d’Adonis, l’ancienne star de cinéma adulte Sophie Brussaux, qui est maintenant artiste.

La légende montre Drake parler des choses importantes de la vie au milieu de l’épidémie de coronavirus, qui a touché plus de 600 000 personnes dans le monde et causé plus de 2 000 décès aux États-Unis.

Alors que les cas continuent d’augmenter, Drake semble s’isoler, comme beaucoup d’autres, dans une tentative d’endiguer la propagation de la maladie. Il a écrit qu’il «aime[s] et manquer[es] ma belle famille et mes amis et je ne peux pas attendre la journée joyeuse où nous pourrons tous nous réunir. ” Il a clôturé le message avec un message de motivation encourageant les fans à garder leurs «lumières allumées».

Personne ne connaissait Adonis pendant des mois après sa naissance

Adonis est né en octobre 2017, mais le public ne l’a pas connu avant mai 2018, lorsque l’ennemi juré de Drake, Pusha T, a dévoilé la nouvelle dans la chanson diss “The Story of Adidon”.

Il a apparemment obtenu les informations d’une femme qui avait des liens avec le cercle restreint de Drake et les a utilisées contre le rappeur «Nonstop» après avoir commencé à se quereller sur la chanson de Pusha T «Infrared». La piste provient de son album de 2018, DAYTONA, et accuse apparemment Drake d’utiliser un ghostwriter.

Drake finirait par confirmer qu’il avait effectivement engendré un enfant, en rappant sur la chanson “Emotionless” de son album de 2018, Scorpion: “Je ne cachais pas mon fils du monde, je cachais le monde de mon fils.”

Il a également confirmé que Brussaux était la mère. Le couple a été lié pour la première fois en janvier 2017 lorsqu’ils ont été vus à Amsterdam à la même époque qu’il sortait avec Jennifer Lopez. Mais les rapports indiquent qu’il ne s’agissait que d’une nuit.

