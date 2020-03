Drake Pops Champagne & Cash pour célébrer le jalon du panneau d’affichage

Drake profite de sa quarantaine en ballant sur son terrain de basket et en célébrant son triomphe au Billboard dans son manoir avec des amis.



Tout le monde tire le meilleur parti de leur «distanciation sociale» et de leur «mise en quarantaine et refroidissement», y compris Drake. Le magnat du rap est enfermé avec ses amis à l’intérieur de son manoir semblable à un composé, et lundi 16 mars, Drake a donné aux fans un aperçu de la façon dont il allait passer ses journées pendant cette quarantaine de coronavirus.

Frazer Harrison / Personnel / .

Le rappeur a profité de son histoire Instagram pour publier quelques vidéos de lui passant du temps sur son terrain de basket. “Ma vie pour la prochaine aussi longue”, a-t-il écrit sur une vidéo. Le terrain est complété par les chiffres “8” et “24” en mémoire de Kobe Bryant et de la fille de l’icône de basket-ball de 13 ans, Gianna Bryant, récemment décédée dans un accident d’hélicoptère. Le rappeur a enchaîné avec deux clips réalistes de Voidz, un projet d’art numérique basé à Toronto. Dans une vidéo, Drake a célébré avoir le plus grand nombre d’entrées Billboard Hot de tous les temps, alors il a ouvert une bouteille de champagne. Tout autour de lui, il y avait des bouteilles de bulles qui bouillonnaient, qui vomissaient de l’argent ou de l’alcool.

Dans un autre clip, Voidz crée une autre vidéo avec Drake et des chips flottantes alors que le rappeur ralentit les chips et le dip. Découvrez ce que Drake a fait ci-dessous.

.