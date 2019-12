Drake présente sa nouvelle vidéo «War» pour célébrer les vacances de Noël | Instagram

Chanteur rappeur Aubrey Drake Graham mieux connu sous le nom Drake, a publié la nouvelle vidéo 'La guerre', pour la collaboration la plus récente avec votre collègue et partenaire Oliver El-Khatib, dominant l'hiver canadien depuis une piste de ski.

Dirigé par Theo Skudra, le rappeur est accompagné de ses amis dans les montagnes froides pour lancer un freestyle comme il ne l'avait pas vu depuis longtemps, en profitant de l'occasion pour effacer son combat intermittent avec Le week-end.

Le single apparaît dans la playlist du titre "El-Kuumba Tape Vol.1"De El-khatib, qui a été publié pour la première fois à minuit le 24 décembre Soundcloud.

Vous pourriez être intéressé Drake est la première place dans les reproductions Spotify

Cette collaboration a également l'intervention dans la production de Kuumba International et OVO Soundfondée par Drake et El-khatib.

Drake, à l'origine s'est fait connaître pour jouer le personnage de Jimmy Brooks de la série télévisée Degrassi: la prochaine génération. Plus tard, il est devenu célèbre en tant que chanteur de rap, libérant plusieurs mixtapes avant de signer avec Lil Wayne dans la maison de disques américaine Young Money Entertainment en juin 2009.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Son premier album studio, Merci plus tard en 2010, a fait ses débuts au numéro un des Billboard 200 Américain et a été certifié disque de platine par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Drake Il a également écrit des chansons pour d'autres artistes, notamment Alice KeysJamie Foxx Rita Ora et Trey Songz. En 2014, il a collaboré avec Romeo Santos dans le deuxième single de son album Formula, Vol. 2, "Je déteste". Drake il est également devenu un ambassadeur mondial pour Les Raptors de Toronto, équipe officielle de basket NBA de sa ville natale.

Lire aussi Video Drake est hué au festival de musique et prend sa retraite

Il a même vendu plus de sept millions d'albums dans le monde jusqu'en 2012. Pour son travail, il a remporté un Grammy, trois prix Juno, six prix BET, et a établi plusieurs documents importants dans les listes de Panneau d'affichage.

. (tagsToTranslate) Drake (t) Clip vidéo (t) Nouvel album