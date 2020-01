Drake réagit au record égal à 100

Drake a marqué l’histoire dans les charts avec “Life Is Good”.

Sa collaboration Future a fait ses débuts au n ° 2 sur le Billboard Hot 100, le liant avec le casting de «Glee» pour les entrées les plus chaudes de tous les temps avec 207. Prenant son histoire Instagram mardi, Champagne Papi a republié la statistique et a réagi à l’accomplissement.

“Un de plus à faire”, at-il dit avant d’ajouter, “Joyeux!”

Drake a de la nouvelle musique en route, donc ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne dépasse le casting de «Glee», que ce soit avec son propre single ou une autre collaboration.

Le rappeur torontois a frappé pour la première fois le Hot 100 en mai 2009 avec «Best I Ever Had» et est resté un pilier des charts depuis avec des succès n ° 1 comme «One Dance», «God Plan» et «In My Feelings». “

Drizzy travaille actuellement sur son prochain album, qui devrait présenter une collaboration avec Chris Brown. “Il est également sur mon album”, a déclaré Drizzy au podcast “Rap Radar” de TIDAL. “Je ne sais pas encore ce qui va faire l’album, mais nous avons fait plus de musique ensemble.”

