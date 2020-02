Drake rend hommage à la fumée pop

Les rappeurs ont rendu hommage à Pop Smoke qui a été tué par balle lors d’une invasion de domicile à Los Angeles mercredi matin.



Les hommages de Pop Smoke affluent sur les réseaux sociaux aujourd’hui après la mort tragique du rappeur “Christopher Walking”. Drake a frappé le Gram plus tôt dans la journée pour lui rendre hommage. Bien qu’il ne soit pas clair si les deux avaient une relation, Drake a envoyé un message à ses disciples à la suite de la mort du jeune rappeur et lui a rendu hommage en même temps.

“Asseyez-vous avec une bonne énergie ce soir en ces temps peu accueillants”, a écrit Drake sur son histoire Instagram. “Soyez avec de bonnes personnes et exprimez à quel point vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez … RIP POP.”

Avec Drake, d’autres artistes comme Meek Mill, 50 Cent et Nicki Minaj ont présenté leurs condoléances au défunt rappeur sur les réseaux sociaux.

Pop Smoke a été abattu ce matin lors de ce que la police a déclaré être une invasion de domicile dans un immeuble locatif à Los Angeles. Selon TMZ, quatre hommes masqués sont entrés par effraction dans la maison du rappeur et ont tiré sur Pop Smoke, le laissant avec des blessures graves. Le rappeur a été emmené dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort.

Pop Smoke était l’une des figures de proue de la scène des foreuses de Brooklyn. Fraîchement sorti de la sortie de son premier album Meet The Woo 2, le premier album du rappeur lancé au numéro 7 sur le Billboard 200. Le projet l’a cimenté comme l’une des prochaines plus grandes stars de New York.

.