Drake répond au défi «Flip the Switch» d’Elizabeth Warren

Drake a répondu à une vidéo de la sénatrice Elizabeth Warren faisant le défi «Flip the Switch».

Dans les coulisses de «SNL» ce week-end, Warren a rejoint sa jumelle «SNL» Kate McKinnon pour le défi hilarant de TikTok. McKinnon a été vue dansant dans le miroir pendant que Warren filmait sur son iPhone avant de basculer l’interrupteur et les deux places de commerce, portant les mêmes blazers bleus. L’ancienne candidate démocrate à la présidentielle a montré ses mouvements pendant le tournage de McKinnon.

La vidéo est devenue virale avec plus de 21 millions de vues sur la page Twitter “SNL” et a finalement attiré l’attention de Drake lui-même.

«Wow, je dois rentrer à la maison», a écrit le 6 God, qui est apparu trois fois dans «SNL».

Le défi «Flip the Switch» a été inspiré par les deux premières lignes du hit Scorpion de Drake «Nonstop», dans lequel deux personnes dansent puis changent soudainement de place et de tenue. Camila Cabello, Emily Ratajkowski et Ryan Seacrest ont également inversé l’interrupteur.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont le dernier couple de célébrités à avoir participé au défi, en changeant de tenue et même de boucles d’oreilles.

